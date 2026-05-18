Dalić otvoreno o svojoj najvećoj dilemi: Nije lako donositi odluke, to me jako umorilo...

Birao sam najbolje, pratili smo igrače, snimali. Reprezentacija nije trenutak, to nije dva kola, to je ciklus od dvije godine, kazao je izbornik hrvatske nogometne reprezentacija Zlatko Dalić nakon što je objavio popis putnika na Svjetsko prvenstvo na konferenciji za medije.

"Pripreme ćemo početi 25. svibnja s igračima kojima je ovaj vikend završilo prvenstvo, dok će se ostali priključiti 29. svibnja, a 1. lipnja ide definitivni popis. Moramo igračima dati odmor. Nadam se da će svi biti zdravi i spremni. Ovo je popis iza kojeg stojim. imali smo sjajnu akciju u ožujku, nisam imao razloga mnogo mijenjati, ostao sam pri svojoj ideji koja me vodila sve ove godine," kazao je izbornik.

Otkrio je koje su mu bile najveće dileme.

"Najveće dileme su mi bile oko napadača, oko Stojkovića, Smolčića i Majera. Nije lako donosti odluke. Međutim, milijun posto stojim iza ovog izbora. Čuvam kontinuitet, zajedništvo i ambijent. U ožujku sam rekao da je to to, ako netko ne pokvari svoju formi, a svi su još bolji."

Otkrio je i zašto na popisu nema prvog strijelca HNL-a i Dinama Diona Drena Belje koji je dobio pretpoziv.

"Čestitam Dinamu i Belji na dvostrukoj kruni. On je tu, vrlo blizu, ali problem je jaka konkurencijia. Imamo Kramarića, Budimira, koji su neupitni. Musa igra jako dobro u MLS-u, bio je sjajan u ožujku, Matanović je prvi strijelac kluba, igra finale Europske lige. Oni su svoj status u zadnja tri mjesca samo pojačali. Njih dvojica u ovom trenutku imaju prednost."

Osvrnuo se i na zdravstevno stanje Joška Gvardiola.

"Nadamo se da će biti 100 postio spreman, pogotovo zvog pozicije na koji igra, lijevog beka i stopera. Nija ga bilo šest mjeseci, ali poznavajući njega znamo da će biti dobar. Moramo poziti na njega, treba nama, jako bitan za nas,"

Brončni iz Katra Lovro Majer je ispao s liste, njegovo ime je na pretpozivu.

"Još nismo razgovarali, bio je dugo ozlijeđen. U klubu je imao problema. Od SAD-a nije počeo niti jednu utakmicu. Netko je od morao otpasti. Vjerujem da će se vratiti u reprezentaciju, ali ne mogu pozvati 50 igača. Puno je igrača kojima će biti žao."

Dalić je istaknu kako se popis ne razlikuje previše od posljednjih izdananja.

"Birao sam najbolje, pratili smo igrače, snimali. Reprezentacija nije trenutak, to nije dva kola, to je ciklus od dvije godine. Ja se toga držim, ima drugih mišljenja, ali ja se držim toga. Takvo razmišljanje me doveo do dvije medalje."

Dalić je istaknuo kako će glavni cilj na World Cupu biti prolaz skupine.

"Prvi i osnovni cilj je proći skupinu. Imamo dobru reprezentaciju. Imamo kvalitetu, mladost i iskustvo. Grupa je teška, Engleska želi biti prvak, Panama i Gana neće biti ništa manje izazovne. Osnovni cilj je proći skupinu, a nakon toga idemo korak po korak."

Komentirao je i zdravstvnu situaciju Luke Modrića.

"Vratio se treninzima, dobro je, koristi masku. Možda mu je ovaj odmor dobro došao. U njega ne sumnjam."

Prije dvije godine je Perišić zbog ozljede bio u utrci s vremenom, sada su u sličnoj situaciji Modrić, Gvardiol i Kovačić.

"Imamo ih, i nemamo ih. Sada su tri igrača u takvoj situaciji. Luka je svježi, ali Kovačić nije igrao dugo, kao i Gvarediol. Mormo biti s njima oprezan. Vidjet ćemo u kakvom su stanju. To me malo strah," dodao je.

Dalić je naglasio kako će "Vatreni" u nekim situacijama koristiti sustav s trojicom igrača u zadnjem redu.

"Imamo sjajne stopere, pokušat ćemo protiv jačih ekipa kao što je Engleska, s trojcom u zadnjem redu. Kako smo nekada imali sjajnu veznu liniju, sada imamo vrhunske stopere. Ovo je turnir kojem treba biti dobar u fazi obrane. Protiv Belgije ćemo probati," otkrio je.

Nema niti Brune Petkovića.

"Bio se oporavio, sada je ponovo ozlijeđen. Nije mogao ući u formu koja bi bila konkurentna ovim igračima, zato nije pozvan."

Prokomentirao je i izbor vratara.

"U ovom stožeru su četiri najbolja vratar u hrvatskoj povijesti. Razgovarali smo, komentirali smo. Nije bilo puno dilema, ali puno smo razgovarali. Silić je golman koji dolazi, on ne budućnost.