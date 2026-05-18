Cijeli Drniš u suzama zbog ubijenog Luke: 'Divan mladić, drag, mio, savršeno dijete kakvo bi svatko poželio'

Grad Drniš i dalje je potresen ubojstvom 19-godišnjeg dostavljača pizze, a lokalne vlasti najavile su da će u utorak biti proglašen Dan žalosti, kada će se održati i pogreb stradalog mladića. Komemoracija za ubijenog maturanta održat će se u Srednjoj školi Ivana Meštrovića, koju je pohađao, prije pogreba na groblju Sveti Ivan u Drnišu.

Gradonačelnik Tomislav Dželalija rekao je da su građani proveli “dvije neprospavane noći” nakon zločina koji je šokirao zajednicu. "Nelagodan je osjećaj da se dogodilo ubojstvo u gradu, jer je Drniš miran grad gdje nikada nije bilo ovakvih crnih scenarija", rekao je Dželalija. Dodao je kako je posebno teško prihvatiti činjenicu da je ubijen mladić kojem je život tek počinjao. "Trebao je imati maturalnu večer 29. svibnja, kupio je odijelo. Teško mi je o tome govoriti", rekao je gradonačelnik Drniša.

Prema njegovim riječima, središte grada u ponedjeljak je bilo gotovo prazno, a među građanima vlada osjećaj šoka i nevjerice. Za preminulog mladića mnogi imaju samo riječi pohvale. "Nemam dovoljno dobrih riječi za tog mladića, samo superlative - prekrasan je bio, pristojan, pametan, jako simpatičan i nadasve sjajan učenik, dobar sportaš, znam i da mu je želja bila studirati elektrotehniku. Svi smo jako potreseni i u šoku, tragedija je ogromna", za 24sata kaže Hrvoje Pekas, ravnatelj Srednje škole Ivana Meštrovića Drniš, koju je pohađao ubijeni 19-godišnji L. M. iz Drniša. "Fenomenalan dečko, doista fantastičan. Kad je bio manji, išao sam gledati njegove košarkaške utakmice najviše zbog njega...", dodaje ravnatelj.

Tko god je poznavao ubijenog mladića, o njemu govori u superlativima, i svi su u velikoj tugi. "Bio je predivno dijete, prekrasan mladić u svakom pogledu. Uljudan, pristojan, kulturan, pametan, uredan...Nije nikad izostao sa dogovorenog sata", govori za 24sata i Andrijana Cigić iz Auto-škole Drniš, koja je mladiću bila instruktorica vožnje. Vozački je, od prve, položio prije nešto manje od godine dana. "Divan mladić, drag, mio, savršeno dijete kakvo bi svatko poželio", dodaje i Stipica Kević, voditelj autoškole koju je ubijeni mladić pohađao.

Da podsjetimo, Kristijan Aleksić, ubojica 19-godišnjeg dostavljača, u pratnji policije i s vezanim rukama na leđima jutros je oko 10:30 sati priveden u policijski kombi, nakon čega je prevezen u prostorije Policijske uprave šibensko-kninske u Šibeniku. Aleksić je osumnjičen za ubojstvo 19-godišnjeg dostavljača pizze koje se dogodilo u Drnišu, ispred obiteljske kuće osumnjičenog, u subotu navečer. Nakon privođenja tijekom dana trebao bi biti predan pritvorskom nadzorniku u Šibeniku, gdje će se odlučivati o daljnjem zadržavanju u istražnom zatvoru.

Policija je osumnjičenika locirala nakon višesatne potrage u kojoj su sudjelovali brojni službenici, službeni psi tragači, dronovi te helikopter. Akcija je bila usmjerena na šire područje Drniša i okolne ruralne zone. Prema neslužbenim informacijama, tijekom uhićenja nije pružao otpor, a policija je kod njega pronašla vatreno oružje i nož dužine oko 20 centimetara. Prema dosad poznatim informacijama, 19-godišnji dostavljač pizze stradao je nakon što je došao na adresu dostave ispred kuće osumnjičenika u Drnišu. Motiv napada još uvijek nije službeno poznat.

18.05.2026., Drnis -- Drnis,dan nakontragicnog dogadjaja,svirepog ubojstva 19.-godisnjaka.Ne rade ni skole ni vrtic.ispred skole koju je pohadjao smrtno stradali mladic upaljen je lampion,osmrtnice su obljepljene po gradu.

Inače, iz PU šibensko-kninske potvrđuju da je osumnjičenik 2023. godine bio prijavljen Općinskom državnom odvjetništvu u Šibeniku zbog nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih tvari. Također, riječ je o muškarcu koji je 1994. ubio 22-godišnju djevojku koja mu je bila susjeda i poznanica. Tužiteljstvo ga je teretilo da je djevojku sačekao na putu prema bakinoj kući i 17 puta je izbo nožem.

Aleksić je prvotno nepravomoćno osuđen na 12 godina zatvora, no Vrhovni sud kasnije je kaznu povećao na 14 godina. Kao otegotne okolnosti navedeni su planiranje ubojstva, brutalnost napada i način na koji je zločin počinjen. Određena mu je i mjera obveznog psihijatrijskog liječenja. Olakotnim okolnostima smatrani su njegova dob, jer je ubojstvo počinio s 18 godina i dva mjeseca, te smanjena ubrojivost. Prema ranijim podacima, još sredinom 90-ih liječio se na psihijatriji u Splitu zbog adolescentske krize. Bio je vjeran poklonik kulta smrti i sotone. Ormar je iscrtao simbolima 666. Vježbao je i ubadanje nožem.