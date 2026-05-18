HABIJAN O UBOJSTVU U DRNIŠU:

'Dosta je. Kao ministra me šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti'

Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu Predsjedništva i Nacionalnog odbora
Foto: Luka Antunac/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Večernji.hr
18.05.2026.
u 16:57

‘Očekujem da do kraja tjedna nadzor bude gotov i ovisno o rezultatima, ako se ukažu činjenice koje su navedene - da nije u dvije i pol godine zakazano niti jedno ročište - pokretanje stegovnog postupka pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem’, komentirao je Habijan

Uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a, ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na slučaj Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, kao i na informacije da u postupku protiv njega zbog ranijeg kaznenog djela više od dvije i pol godine nije održano nijedno ročište.

Habijan je pritom izrazio sućut obitelji i prijateljima ubijenog mladića te potvrdio kako je naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i nadležnog Općinskog državnog odvjetništva. ‘Očekujem da do kraja tjedna nadzor bude gotov i ovisno o rezultatima, ako se ukažu činjenice koje su navedene - da nije u dvije i pol godine zakazano niti jedno ročište - pokretanje stegovnog postupka pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem’, komentirao je za HRT.

Habijan je poručio kako ga je cijeli slučaj posebno uznemirio, a kritizirao je i objašnjenja prema kojima postupak protiv Aleksića nije tretiran kao hitan. ‘Mene kao ministra šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi kako to nije hitni postupak, što je skandalozno, s obzirom na to da se radio o osobi koja je ranije pravomoćno osuđena za teško ubojstvo’, istaknuo je ministar, dodajući kako je Aleksić u međuvremenu odgovarao i za druga kaznena te prekršajna djela.

Naglasio je i kako se, kao ministar pravosuđa i predstavnik izvršne vlasti, inače ne želi miješati u rad pravosudnih institucija, no smatra da ovaj slučaj zahtijeva jasnu reakciju države. ‘Bilo je dosta i mislim da kao ministar želim vrlo jasno poslati poruku da normativni okvir kojeg smo postavili - od 40 do 50 godina kazne za najteža kaznena djela - na pravosudnim dužnosnicima je da te alate koriste’, poručio je.
BC
Black°Company
17:16 18.05.2026.

Znaju tražiti povišice, a ne znaju zakazati ročište 2 i pol godine?! I uostalom kakav je to sustav i digitalizacija, ako prekršajni i kazneni sud ne surađuju makar u dijeljenju pravomoćnih presuda!?! ... Užasna je sramota reći da sudac ilili sutkinja kod koje je bio prijavljen za prijetnju "nije znala/znao" da ima prethodne pravomoćne presude, osobito za ubojstvo!!! Zar ne bi kraj osuđenih ubojica, kad ponovno uđu u sustav trebala biti "red flag"?!? ......PA ŠTA STE DIGITALIZIRALI?!? Radne sate, koeficijente i prekovremene 👏👏👏👏 bravo! majku vam 🤬 🐕

Avatar Mican999
Mican999
17:16 18.05.2026.

Pa objavite ime i prezime tih sudaca koji su zakazali. Ako ne mogu stegovno odgovarati neka budu javno osramoćeni. Kakva je to kazna za ubojstvo mlade djevojke od 13 godina? Da je dobio 50 god ili doživotno sad nebi jedan mladi život bio ugašen. Kad je onaj luđak u sudnici ubio cini mise sudkinju i odvjetnicu onda nije bilo olakotnih okolnosti za ubojicu. Dobio je max kaznu.

JU
Jumbo
17:36 18.05.2026.

Vrijeme je da se počnu dijeliti otkazi

