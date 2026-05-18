'Dosta je. Kao ministra me šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti'

Uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a, ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na slučaj Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, kao i na informacije da u postupku protiv njega zbog ranijeg kaznenog djela više od dvije i pol godine nije održano nijedno ročište.

Habijan je pritom izrazio sućut obitelji i prijateljima ubijenog mladića te potvrdio kako je naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i nadležnog Općinskog državnog odvjetništva. ‘Očekujem da do kraja tjedna nadzor bude gotov i ovisno o rezultatima, ako se ukažu činjenice koje su navedene - da nije u dvije i pol godine zakazano niti jedno ročište - pokretanje stegovnog postupka pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem’, komentirao je za HRT.