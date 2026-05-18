'Dosta je. Kao ministra me šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti'

Uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a, ministar pravosuđa Damir Habijan osvrnuo se na slučaj Kristijana Aleksića, osumnjičenog za ubojstvo 19-godišnjaka u Drnišu, kao i na informacije da u postupku protiv njega zbog ranijeg kaznenog djela više od dvije i pol godine nije održano nijedno ročište.
Habijan je pritom izrazio sućut obitelji i prijateljima ubijenog mladića te potvrdio kako je naložio izvanredni nadzor nad radom Općinskog suda u Šibeniku i nadležnog Općinskog državnog odvjetništva. ‘Očekujem da do kraja tjedna nadzor bude gotov i ovisno o rezultatima, ako se ukažu činjenice koje su navedene - da nije u dvije i pol godine zakazano niti jedno ročište - pokretanje stegovnog postupka pred Državnim sudbenim vijećem i Državnim odvjetničkim vijećem’, komentirao je za HRT.
Habijan je poručio kako ga je cijeli slučaj posebno uznemirio, a kritizirao je i objašnjenja prema kojima postupak protiv Aleksića nije tretiran kao hitan. ‘Mene kao ministra šokiraju ovakve stvari, pogotovo obrazloženje koje sam imao prilike vidjeti u medijima gdje se navodi kako to nije hitni postupak, što je skandalozno, s obzirom na to da se radio o osobi koja je ranije pravomoćno osuđena za teško ubojstvo’, istaknuo je ministar, dodajući kako je Aleksić u međuvremenu odgovarao i za druga kaznena te prekršajna djela.
'Bilo je dosta i mislim da kao ministar želim vrlo jasno poslati poruku da normativni okvir kojeg smo postavili - od 40 do 50 godina kazne za najteža kaznena djela - na pravosudnim dužnosnicima je da te alate koriste', poručio je.
Znaju tražiti povišice, a ne znaju zakazati ročište 2 i pol godine?! I uostalom kakav je to sustav i digitalizacija, ako prekršajni i kazneni sud ne surađuju makar u dijeljenju pravomoćnih presuda!?! ... Užasna je sramota reći da sudac ilili sutkinja kod koje je bio prijavljen za prijetnju "nije znala/znao" da ima prethodne pravomoćne presude, osobito za ubojstvo!!! Zar ne bi kraj osuđenih ubojica, kad ponovno uđu u sustav trebala biti "red flag"?!? ......PA ŠTA STE DIGITALIZIRALI?!? Radne sate, koeficijente i prekovremene 👏👏👏👏 bravo! majku vam 🤬 🐕