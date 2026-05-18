U Hrvatskoj 20.000 migranata u nezakonitom boravku: Evo koja je skupina najbrojnija

U nezakonitom boravku u članicama Europske unije lani je zatečeno 719.395 državljana trećih zemalja. U usporedbi s 2024. godinom, kada je u EU evidentirano oko 918 tisuća stranaca izvan EU u nezakonitom boravku, bilježi se pad neregularnih migracija. Međutim, Unija i dalje ima problema s vraćanjem stranih državljana koji nemaju pravo ostati na njezinu teritoriju u treće zemlje.



U posljednje dvije godine EU je znatno pooštrio pristup neregularnim migracijama. Prema usvojenom Paktu o azilu i migracijama, čija se puna primjena očekuje tijekom ove godine, uvedene su strože kontrole na granicama te identifikacijsko, zdravstveno i sigurnosno skeniranje tražitelja azila. Cilj Pakta je i brže vraćanje odbijenih tražitelja azila.