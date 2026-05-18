U Hrvatskoj 20.000 migranata u nezakonitom boravku: Evo koja je skupina najbrojnija

U nezakonitom boravku u članicama Europske unije lani je zatečeno 719.395 državljana trećih zemalja. U usporedbi s 2024. godinom, kada je u EU evidentirano oko 918 tisuća stranaca izvan EU u nezakonitom boravku, bilježi se pad neregularnih migracija. Međutim, Unija i dalje ima problema s vraćanjem stranih državljana koji nemaju pravo ostati na njezinu teritoriju u treće zemlje.
U posljednje dvije godine EU je znatno pooštrio pristup neregularnim migracijama. Prema usvojenom Paktu o azilu i migracijama, čija se puna primjena očekuje tijekom ove godine, uvedene su strože kontrole na granicama te identifikacijsko, zdravstveno i sigurnosno skeniranje tražitelja azila. Cilj Pakta je i brže vraćanje odbijenih tražitelja azila.
ISPUNJENA DVORANA
FOTO U Areni Zagreb tisuće ljudi molilo na 'Progledaj srcem', nastupio i Jakov Jozinović
Mediteranski, ugodno, skladno
Na granicama žestoke kontrole ulaska, a migranti žestoko udaraju izvan graničnih prijelaza krećući se po šumama i gorama. Prelaze rijeke, utapaju se, švercaju se u zatvorenim kamionima i šleperima, guše se, ginu, ali i dalje napreduju, odustajanja nema. Cilj migranataa se mora ostvariti, po svaku cijenu. Granice se strogo kontroliraju a na graničinim službenim prijelazima ih nema. Pa na što onda trebamo usmjeriti i snažno pojačati? Pa naravno, hrvatske granice u potpunosti. A ne da nam prelaze granice kao ovce a onda traže azile i ostanak u Hrvatskoj. Ako se tako nastavi, Hrvatska i Hrvati će izgubiti svoj identitet. Migranti trebaju imati bliske susrete s policijom koja ih odmah vraćati nazad. Gdje god da se pojave izvan službenog graničnog prijelaza, nazad. Migranti neće stati nikada, sve dok ne napuče Hrvatsku a Hrvati se isele negdje gdje će ih netko htjeti primiti.