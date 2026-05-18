Niko Kovač jednom rečenicom uzburkao duhove u Njemačkoj, neki nisu zadovoljni

Borussia Dortmund navikla je biti glavni izazivač Bayernovoj dominaciji u njemačkom nogometu, no čini se da je njihov sadašnji trener istaknuo bijelu zastavu i prije nego što je nova sezona uopće započela. Niko Kovač, koji je i sam nekada sjedio na klupi Allianz Arene, dao je vrlo oštru i pesimističnu procjenu trenutačne situacije u Bundesligi. U intervjuu za WAZ, bivši hrvatski kapetan upitan je o sposobnosti Dortmunda da se u sezoni 2026./27. ravnopravno nosi s bavarskim divom. Umjesto uobičajenih motivacijskih poruka koje se očekuju od trenera kluba takvog kalibra, Kovač je odabrao put brutalne iskrenosti koja će vjerojatno frustrirati i upravu kluba i vjerne navijače sa "Žutog zida". "Znam da svi očekuju više, bolje, dalje, brže. Ne vidim nas da napadamo Bayern sljedeće godine. Nisam naivna osoba, već realist, i pokušavam sve sagledati objektivno", rekao je Kovač.

Kovačeve riječi odjeknule su još jače s obzirom na kontekst tek završene sezone. Iako je Dortmund osvojio 73 boda, što je statistički peta najbolja domaća kampanja u povijesti kluba, i dalje su završili na drugom mjestu s ogromnih 16 bodova zaostatka za neumoljivim Bayernom. Ta golema razlika samo potvrđuje Kovačevu procjenu da je financijska moć i superiorna transfer politika Bayerna ono što ih čini nedodirljivima. Njegova izjava služi kao hladan tuš i oštro upozorenje navijačima na Signal Iduna Parku da bi se čekanje na popularnu "Meisterschale", titulu prvaka Njemačke, moglo nastaviti unedogled. Kovač nije skrivao uvjerenje da se njegova momčad trenutačno bori isključivo za drugo mjesto, ističući kao ključne faktore ogromne razlike u platežnoj moći i dubini talenta koji stoji na raspolaganju njegovim bivšim poslodavcima.

Financijski jaz na koji Kovač upućuje dobro je dokumentiran i poražavajuć za ostatak lige. Prema izvješću UEFA-e iz veljače 2026. godine, troškovi plaća Bayern Münchena u 2025. godini iznosili su čak 443 milijuna eura, što je neusporedivo više od 268 milijuna eura koliko je za plaće svojih igrača izdvojila Borussia Dortmund. Ta financijska snaga omogućuje Bayernu ne samo da privuče, već i da zadrži vrhunske svjetske talente, što rezultira momčadi prepunom superzvijezda. Dok se Dortmund oslanja na razvoj i afirmaciju nadolazećih talenata poput Serhoua Guirassyja i Yana Couta kako bi ostao konkurentan, Bayernova sposobnost da na teren konstantno šalje dokazane svjetske klase stvara razinu konzistentnosti za koju Kovač smatra da je za njegovu momčad trenutačno nedostižna. "Ne vidim nas da izazivamo Bayern sljedeće godine. Oni imaju daleko više novca i puno više superzvijezda od nas", dodao je u svojoj sumornoj procjeni.

Ono što je posebno zanimljivo jest reakcija, odnosno izostanak iste, iz samog kluba. Dok su navijači i mediji burno reagirali na Kovačeve izjave, uprava Borussije Dortmund ostala je znakovito tiha. Ta šutnja u velikom je kontrastu s nedavnom prošlošću. U travnju 2026. godine, novi sportski direktor Lars Ricken potvrdio je da će Kovač "apsolutno" ostati na klupi i u sezoni 2026./27., hvaleći ga zbog jačanja momčadi i osiguravanja plasmana u Ligu prvaka. Slično tome, izvršni direktor Hans-Joachim Watzke je u studenom 2025. opisao Kovača kao "sretnu okolnost" za klub i istaknuo njihov "iznimno dobar odnos". Međutim, sve te pohvale izrečene su prije nego što je hrvatski strateg javno umanjio šanse kluba za osvajanje naslova, što sada upravu stavlja u nezgodan položaj.