HRVATSKA U-17 REPREZENTACIJA

Mladi vatreni pripremaju se za Euro: 'Nikome nećemo priznati da je bolji od nas'

Davor Puklavec/PIXSELL
Karlo Ledinski
18.05.2026.
u 16:50

Reprezentacija do 17 godina okupila se uoči priprema u Osijeku i putovanja na Euro u Estoniji gdje ćemo igrati protiv Belgije (25. 5.), Estonije (28. 5.) i Španjolske (31. 5.)

Hrvatska reprezentacija do 17 godina okupila se jučer u Zagrebu uoči priprema u Osijeku i putovanja na Euro u Estoniju, na kojem će u Skupini A igrati protiv Belgije (25. svibnja), Estonije (28. svibnja) i Španjolske (31. svibnja). U Skupini B igraju Crna Gora, Francuska, Italija i Danska, a dvije prvoplasirane momčadi izborit će plasman u polufinale.

– Iako je već i sami plasman na Europsko prvenstvo veliki uspjeh, idemo utakmicu po utakmicu i nikome ne priznajemo da je bolji dok to ne dokaže na terenu – najavio je izbornik Marijan Budimir.

Imperativa nema, no potencijala ima te u stručnom stožeru vjeruju kako će igračka kvaliteta, uključujući onu Filipa Pavića – talentiranog nogometaša Bayerna koji je odabrao braniti hrvatske boje – izaći na vidjelo:

– Nitko nam ne postavlja imperative pa ćemo vidjeti koliko daleko možemo. Igrači se navikavaju na sve ranije ulaske u profesionalni nogomet, a želimo da neki dođu i do A reprezentacije. Što se tiče Filipa Pavića, drago mi je da u njemu kuca hrvatsko srce i da je odabrao hrvatsku reprezentaciju. Ne dolazi samo za jedan turnir, nadam se da će dugo biti s nama u hrvatskim reprezentacijama. Talent je u velikom Bayernu i kada ga oni promoviraju, to mnogo znači – rekao je Budimir.
EURO U-17 Marijan Budimir Hrvatska U-17 nogometna reprezentacija

