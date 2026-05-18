EU u ruskom dvorištu s misijom: Putinu želi preoteti Armeniju

Armenija se danas nalazi na jednoj od najosjetljivijih geopolitičkih linija svijeta, između Rusije, koja ju je desetljećima smatrala svojim najvjernijim saveznikom na Južnom Kavkazu, i Europske unije, koja posljednjih godina sve snažnije prodire u postsovjetski prostor. Armenija prolazi kroz jednu od najvećih političkih i sigurnosnih transformacija od raspada Sovjetskog Saveza. Država koja je dugo bila najbliži ruski saveznik na Južnom Kavkazu postupno se okreće Europskoj uniji i Zapadu, nastojeći uspostaviti novu sigurnosnu i političku ravnotežu nakon traumatičnog poraza i gubitka Gorskog Karabaha.