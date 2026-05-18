FOTO Pobjednica Eurovizije pohvalila se prezgodnim suprugom, sad imaju veliki razlog za slavlje

Foto: Instagram
18.05.2026.
u 17:00

Riječ je o fotografiji nastaloj na dan njihova vjenčanja, koju je bugarska predstavnica podijelila povodom njihove prve godišnjice braka.

Pobjednica 70. izdanja Eurovizije, Darina Nikolaeva Yotova, široj publici poznatija kao Dara, na društvenim se mrežama pohvalila emotivnom fotografijom sa suprugom. Riječ je o fotografiji nastaloj na dan njihova vjenčanja, koju je bugarska predstavnica podijelila povodom njihove prve godišnjice braka. Uz romantičnu objavu, Dara je napisala i nekoliko dirljivih riječi: "Danas slavimo našu prvu godišnjicu kao obitelj." Time je još jednom pokazala koliko joj je važan privatni život, ali i koliko uživa u novom životnom poglavlju sa svojim suprugom.

Podsjetimo, ovogodišnje jubilarno 70. izdanje Eurovizije bilo je iznimno napeto, osobito u samoj završnici natjecanja. Do posljednjeg trenutka vodila se borba između Bugarske i Izraela, a mnogi su se pitali tko će odnijeti pobjedu na velikoj eurovizijskoj pozornici. Ipak, Bugarska je na kraju ostvarila uvjerljivu pobjedu te iza sebe ostavila Izrael.

Oglasila se Doris Pinčić nakon raspodjele bodova hrvatskog žirija na Euroviziji: 'Ne krivite glasnogovornika'
1/9

Hrvatske predstavnice, Lelekice, natjecanje su završile na 15. mjestu, čime su se u konačnici potvrdila i ranija predviđanja kladionica. Osim samog plasmana, pozornost javnosti privuklo je i glasanje žirija. Zanimljivo je da je hrvatski žiri susjednoj Srbiji dodijelio maksimalnih 12 bodova, dok srpski žiri Hrvatskoj nije dodijelio nijedan bod. Više o cijeloj situaciji čitajte OVDJE.

Nakon brojnih napada i zgražanja javnosti, javila se predsjednica srpskog žirija: 'Ne bavimo se jeftinom politikom'
1/16
Tko je Dara, bugarska pobjednica Eurovizije? Obožava meditaciju i bila je mentorica u ovom popularnom showu

