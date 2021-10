S kim će Dalić na Slovake? Vida i Pašalić u prvih 11, Kramariću još jedna prilika da počne zabijati

Ni kiša neće pokvariti današnju feštu u Osijeku, stadion u Gradskom vrtu bit će rasprodan do posljednjeg mjesta, navijači će gurati vatrene po važnu pobjedu protiv Slovačke (20.45, Nova TV). Ciparskih 3:0 pokazalo je da su vatreni u odličnoj formi, pogotovo obrana koja pogodak u kvalifikacijama nije primila već 615 minuta! Odnosno, od prve utakmice u kojoj su s 1:0 izgubili od Slovenije u Ljubljani. Pobjednička momčad se obično ne mijenja, ali Dalić će danas učiniti tri-četiri rotacije, na neke je prisiljen, a nekima će osvježiti momčad.

Sustav 4-3-3 iz prošle utakmice dobro je funkcionirao protiv Cipra, pa se može očekivati da će Hrvatska u takvoj formaciji istrčati i večeras. Umjesto “kartoniranog” Kovačića, mjesto u veznom redu trebao bi zauzeti Pašalić, koji je u posljednje vrijeme igra odlično. Promjena će biti i u posljednjem redu, u prvih 11 ući će Domagoj Vida, i to umjesto Ćalete-Cara. Lijevi stoper opet će biti Gvardiol, a desni bek Stanišić. Do promjene bi moglo doći i na mjestu lijevoga beka, umjesto odličnog Sose priliku će vjerojatno dobiti Barišić.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL 10.10.2021., Osijek - Trening hrvatske nogometne reprezentacije uoci kvalifikacijske utakmice za odlazak na SP 2022. godine u Katar protiv Slovacke.

Navijamo za Kekovu družinu

U napadu je pak jedini siguran Ivan Perišić, koji će početi na poziciji lijevog krila. Zlatko Dalić nakon ciparske utakmice hvalio je Kramarićev doprinos i poručio da će ga čekati, što sugerira da će i protiv Slovačke biti u prednosti pred raspoloženim napadačem Hajduka Livajom. Desno mjesto u napadu mogao bi zauzeti Brekalo, jer je u igri protiv Cipra bilo vidljivo da je Vlašić izvan forme.

No, sve su to slatke brige jer Dalić ima velik izbor kvalitetnih igrača. Na klupi priliku čekaju i igrači u odličnoj formi poput Jakića i Ivanušeca.

Vidjet ćemo i hoće li minute na travnjaku, naravno bude li rezultat to dopustio, dobiti i Luka Sučić, novi član vatrenih, koji je u petak golom i dvjema asistencijama oduševio u pobjedi Bišćanove vrste nad Norveškom (3:2).

No, najbitnije je da se dođe do tri boda, koja bi vatrene još više približila Kataru. Podsjetimo, Hrvatska je na vrhu sa 16 bodova iz sedam utakmica, ali s jednakim brojem bodova kao Rusija. Naša je prednost što u odnosu na Ruse imamo tri pogotka bolju gol-razliku, što će biti presudno ako na kraju kvalifikacijskog ciklusa budemo izjednačeni s Karpinovom momčadi. Podsjetimo, samo prvo mjesto donosi izravan plasman u Katar, a drugoplasirani će u vrlo zahtjevne dodatne kvalifikacije. I zato ćemo s pažnjom osluškivati rezultat u Mariboru, pošto bi nas kiks Rusa u igri protiv Slovenije jako približio SP-u.

Naravno, trebat će plasman na SP potvrditi u posljednje dvije utakmice kvalifikacija u studenome. Tada će Hrvatska na još jedno naizgled lako gostovanje koje nam je znalo donijeti dosta muka, na Maltu (11. studenoga). Rusi će, pak, dočekati otpisani Cipar. U posljednjem kolu Rusija stiže na Poljud.

Bude li bodovno izjednačena s Rusijom i zadrži li prednost u gol-razlici, Hrvatskoj će u toj utakmici biti dovoljno i neodlučeno.

Sukob među Rusima

No, nadamo se da će Rusija do tada ipak negdje kiksati. Prema viđenom na terenu, moglo se to dogoditi već u Slovačkoj jer ju je domaćin potpuno nadigrao, uputio je čak 26 udaraca prema vratima Safonova. Ruski mediji kritični su prema igri reprezentacije, a tema je opet sukob izbornika Valerija Karpina i centarfora Artema Dzjube koji već godinu dana nije u Zbornaji, a sve zbog sukoba s Karpinom iz prošlosti.

No, javnost ih sada moli da zatome sukob i stave nacionalnu vrstu i uspjeh Rusije u prvi plan. Obojica imaju težak karakter i teško će tko popustiti. Za nas i bolje da je tako jer je Dzjuba najbolji ruski napadač.

>> Sučić u A reprezentaciji