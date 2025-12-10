Španjolci su kretali za Zagreb, a najbolji igrač je - zaspao?! Ipak, stigao je na avion...

Prava panika zavladala je u redovima španjolskog kluba uoči puta za Hrvatsku. Dok su se igrači i stručni stožer okupljali za polazak prema zračnoj luci San Pablo u Sevilli, postalo je jasno da na popisu putnika nedostaje jedno od najvažnijih imena. Trener Manuel Pellegrini i njegovi suradnici s nervozom su provjeravali satove, a brzonogog marokanskog krila, Abdea Ezzalzoulija, nije bilo nigdje na vidiku. U prvim trenucima zavladala je zabrinutost, a španjolski su mediji prenijeli kako se pomišljalo na sve – od iznenadne bolesti i ozljede do mogućih disciplinskih problema, što bi bio golem udarac za momčad uoči važnog europskog gostovanja na Maksimiru.

Srećom, istina je bila daleko bezazlenija, ali i nevjerojatnija. Ubrzo je stigla informacija koja je donijela olakšanje, ali i dozu humora. Ključni ofenzivac Betisa jednostavno je zaboravio naviti alarm i čvrsto je zaspao, propustivši tako zajednički prijevoz na aerodrom. Čim je shvatio što se dogodilo, Ezzalzouli je reagirao ekspresno. Sam se zaputio prema zračnoj luci kako bi pokušao uhvatiti službeni klupski let. Cijelu situaciju dodatno je zakomplicirala prometna gužva u Sevilli, zbog koje je na terminal stigao kasnije od planiranog. Ipak, sreća je bila na njegovoj strani.

Zrakoplov je čekao samo njega. U posljednji čas, zadihan je uletio na terminal, pridružio se zbunjenim, ali i nasmijanim suigračima te se naposljetku ukrcao na let za Zagreb. Avantura je tako dobila sretan kraj, a Pellegrini je mogao odahnuti znajući da će na raspolaganju imati igrača čija brzina i prodornost mogu slomiti svaku obranu. Cijela se priča brzo pretvorila u simpatičnu anegdotu koja je zabavila kako svlačionicu, tako i navijače koji su pratili put svoje momčadi prema Zagrebu.

Opravdanost početne panike leži u činjenici da je Abdessamad "Abde" Ezzalzouli (23) igrač od kojeg se u Betisu iznimno puno očekuje. Riječ je o marokanskom reprezentativcu koji je bio dio povijesne generacije koja je na Svjetskom prvenstvu u Katru osvojila četvrto mjesto. Njegov talent prepoznala je i Barcelona, a debi mu je omogućio legendarni Xavi Hernandez. Nakon sjajne posudbe u Osasuni, Real Betis je prošlog ljeta za njega platio 7,5 milijuna eura, a njegova tržišna vrijednost danas se procjenjuje na 12 milijuna eura. Ove je sezone u 27 nastupa zabio pet golova, a njegova vještina u igri "jedan na jedan" smatra se najvećom prijetnjom za obranu Dinama.