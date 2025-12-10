Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 144
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#AFERA HIPODROM
#ANDRIJA MIKULIĆ
#POŽAR VJESNIKA
#DINAMO
#Vatreni
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#HNL
BREAKING
Premium i VOYO po akcijskoj božićnoj cijeni kakva se ne propušta
Poslušaj
Prijavi grešku
PANIKA U BETISU

Španjolci su kretali za Zagreb, a najbolji igrač je - zaspao?! Ipak, stigao je na avion...

UEFA Europa League - Real Betis v Olympique Lyonnais
Marcelo del Pozo/REUTERS
Autor
Patrik Mršnik
10.12.2025.
u 14:15

Uoči ključnog dvoboja šesnaestine finala Konferencijske lige protiv Dinama, u taboru Real Betisa odvila se prava drama. Njihov ključni ofenzivac, Marokanac Abde Ezzalzouli, zamalo je propustio put u Zagreb jer je – prespavao okupljanje momčadi i dolazak na let

Prava panika zavladala je u redovima španjolskog kluba uoči puta za Hrvatsku. Dok su se igrači i stručni stožer okupljali za polazak prema zračnoj luci San Pablo u Sevilli, postalo je jasno da na popisu putnika nedostaje jedno od najvažnijih imena. Trener Manuel Pellegrini i njegovi suradnici s nervozom su provjeravali satove, a brzonogog marokanskog krila, Abdea Ezzalzoulija, nije bilo nigdje na vidiku. U prvim trenucima zavladala je zabrinutost, a španjolski su mediji prenijeli kako se pomišljalo na sve – od iznenadne bolesti i ozljede do mogućih disciplinskih problema, što bi bio golem udarac za momčad uoči važnog europskog gostovanja na Maksimiru.

Srećom, istina je bila daleko bezazlenija, ali i nevjerojatnija. Ubrzo je stigla informacija koja je donijela olakšanje, ali i dozu humora. Ključni ofenzivac Betisa jednostavno je zaboravio naviti alarm i čvrsto je zaspao, propustivši tako zajednički prijevoz na aerodrom. Čim je shvatio što se dogodilo, Ezzalzouli je reagirao ekspresno. Sam se zaputio prema zračnoj luci kako bi pokušao uhvatiti službeni klupski let. Cijelu situaciju dodatno je zakomplicirala prometna gužva u Sevilli, zbog koje je na terminal stigao kasnije od planiranog. Ipak, sreća je bila na njegovoj strani.

Doznajemo: Mamić želi dovesti Brunu Petkovića! Već je povukao prvi potez

Zrakoplov je čekao samo njega. U posljednji čas, zadihan je uletio na terminal, pridružio se zbunjenim, ali i nasmijanim suigračima te se naposljetku ukrcao na let za Zagreb. Avantura je tako dobila sretan kraj, a Pellegrini je mogao odahnuti znajući da će na raspolaganju imati igrača čija brzina i prodornost mogu slomiti svaku obranu. Cijela se priča brzo pretvorila u simpatičnu anegdotu koja je zabavila kako svlačionicu, tako i navijače koji su pratili put svoje momčadi prema Zagrebu.

Opravdanost početne panike leži u činjenici da je Abdessamad "Abde" Ezzalzouli (23) igrač od kojeg se u Betisu iznimno puno očekuje. Riječ je o marokanskom reprezentativcu koji je bio dio povijesne generacije koja je na Svjetskom prvenstvu u Katru osvojila četvrto mjesto. Njegov talent prepoznala je i Barcelona, a debi mu je omogućio legendarni Xavi Hernandez. Nakon sjajne posudbe u Osasuni, Real Betis je prošlog ljeta za njega platio 7,5 milijuna eura, a njegova tržišna vrijednost danas se procjenjuje na 12 milijuna eura. Ove je sezone u 27 nastupa zabio pet golova, a njegova vještina u igri "jedan na jedan" smatra se najvećom prijetnjom za obranu Dinama.
Ključne riječi
Betis Dinamo Abde Ezzalzouli

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!