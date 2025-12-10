Trener Rijeke najavio europsku utakmicu sezone, komentirao interes Slovenaca: 'Samo jedno me zanima'

Dva dana uoči ključnog europskog dvoboja protiv Celja, u medijskom se prostoru pojavila informacija da je Nogometni savez Slovenije zainteresiran za usluge trenera Rijeke, Victora Sancheza. Španjolski strateg, koji je ostavio dubok trag u susjednoj državi osvojivši naslov s ljubljanskom Olimpijom, odlučno je demantirao izravan kontakt i prebacio sav fokus na travnjak. "Ne obraćam pažnju na to što se piše. Jučer su mi rekli za tu informaciju, ali moram vam reći kako ja nijedan poziv nisam primio. Imam veliko poštovanje prema Slovenskom nogometnom savezu, ondje sam vodio Olimpiju i zahvalan sam im jer sam zahvaljujući tom poslu danas ovdje. Da nije bilo uspjeha s Olimpijom, vjerojatno ne bih bio trener Rijeke", jasno je poručio Sanchez.

Svoju budućnost vidi isključivo na Rujevici, gdje se osjeća potpuno ispunjeno i posvećeno projektu aktualnog hrvatskog prvaka. "Potpuno sam posvećen Rijeci. Jako sam sretan ovdje. Uključio sam se u klub koji mi daje sve što mi treba, odlične uvjete i sjajnu radnu atmosferu. Presretan sam, a ja i moja obitelj primljeni smo kao da smo od rođenja ovdje. Moja misija vezana je isključivo uz Rijeku s kojim imam ugovor do ljeta 2027. godine i jedino što mi je na umu jest pripremiti momčad da pobijedi Celje", naglasio je španjolski stručnjak.

A upravo je utakmica protiv slovenskog prvaka označena kao ključna za europske ambicije kluba s Kvarnera. Pobjeda bi Riječane dovela na korak do plasmana u idući krug Konferencijske lige, a Sanchez vjeruje u snagu svoje momčadi. "Važna utakmica je pred nama, dobra prilika da pokušamo osvojiti tri boda, što bi nas približilo sljedećoj fazi. Zato nam je cilj u posljednje dvije utakmice ići na dvije pobjede. Osjećamo da smo spremni, momčad ima samopouzdanja i vjerujemo da pred našim navijačima možemo odigrati dobru utakmicu i ostvariti cilj", optimističan je trener Rijeke.

Sanchez je ponudio i detaljnu analizu protivnika, kojeg iznimno cijeni, kao i kolegu na klupi Celja, Alberta Rieru, s kojim je prošle sezone vodio velike bitke u slovenskom prvenstvu. "To je momčad s vrlo jasnim obrascima igre koja dugo radi s istim trenerom. Imaju sve mogućnosti za razvoj projekta i zato igraju na ovoj razini. Drago mi je zbog kolege Riere, imamo vrlo dobar odnos i drago mi je vidjeti da španjolski treneri uspijevaju i izvan domovine", istaknuo je Sanchez.

Španjolac je secirao igru Celja, pokazavši koliko je duboko proučio suparnika. "Što se tiče njihova stila, sve je prilično jasno. U napadu jako drže do posjeda, igraju vrlo široko s brzim i tehnički jakim krilnim igračima. U obrani prakticiraju igru 'čovjek na čovjeka' po cijelom terenu, što traži ogroman fizički napor i objašnjava zašto su ciljano dovodili vrhunski kondicijski kadar. Znamo što nas čeka, ali imaju i element iznenađenja. Svaki put kad igrate protiv Celja i Riere, znate da vas čeka zahtjevna utakmica." Ipak, Sanchez za kraj poručuje da ga najviše veseli stanje u vlastitoj svlačionici. "Jako sam zadovoljan formom naših igrača i napretkom iz utakmice u utakmicu. To mi je najvažnije, samopouzdanje koje dobivamo i činjenica da rastemo. Mislim da smo spremni za ovu važnu utakmicu", zaključio je.