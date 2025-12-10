Naši Portali
SVE SE ZNA

Objavljen plan: Evo kako će se Englezi pripremati za obračun s Hrvatskom

Autor
Patrik Mršnik
10.12.2025.
u 13:44

Engleski nogometni savez potvrdio je posljednje pripremne utakmice uoči Svjetskog prvenstva 2026. Momčad Thomasa Tuchela odigrat će na Wembleyju dva snažna dvoboja protiv Urugvaja i Japana, kao generalnu probu za grupnu fazu u kojoj ih čeka i Hrvatska

Engleska nogometna reprezentacija finalizirala je ključni dio priprema za Svjetsko prvenstvo. Engleski nogometni savez (FA) potvrdio je dvije jake prijateljske utakmice na Wembleyju krajem ožujka. Prvi protivnik bit će Urugvaj, 27. ožujka, a četiri dana kasnije, 31. ožujka, igraju s Japanom. Nakon što su se lakoćom prošetali kroz kvalifikacije, dvoboji protiv 16. (Urugvaj) i 18. (Japan) reprezentacije svijeta predstavljat će pravi test i posljednju priliku za navijače da isprate momčad prije turnira.

Za izbornika Thomasa Tuchela i igrače, ovi dvoboji imaju presudnu važnost jer će poslužiti kao posljednji filtar prije objave konačnog popisa putnika u svibnju. Tuchel je istaknuo zadovoljstvo izborom. "Željeli smo igrati protiv dvije reprezentacije iz svjetskog vrha, ali i testirati se protiv suparnika izvan Europe", izjavio je. Za igrače na rubu popisa, ovo je posljednja prilika da se dokažu i izbore za mjesto u zrakoplovu za SAD.

Potvrda utakmica stigla je nedugo nakon ždrijeba za SP, koji je Engleze smjestio u skupinu L s Hrvatskom, Ganom i Panamom. Raspored je htio da Englezi svoj nastup otvore upravo protiv Hrvatske, 17. lipnja u Dallasu. Stoga je odabir protivnika ciljan. Dvoboji s tehnički potkovanim i borbenim momčadima poput Urugvaja i Japana trebali bi poslužiti kao idealna simulacija za stil igre koji ih očekuje u skupini, a ponajviše u ključnom ogledu protiv Vatrenih.

S oba protivnika Englezi imaju iskustva s velikih natjecanja. Protiv Urugvaja su posljednji put igrali na SP-u 2014. i izgubili 2:1, dok je zadnji susret s Japanom bila pobjeda od 2:1 uoči SP-a 2010. godine. Nakon ovih dvoboja u ožujku, planirano je da Engleska odigra još dvije pripremne utakmice neposredno prije početka turnira, no one će se održati u SAD-u, a detalji o protivnicima i lokacijama bit će objavljeni naknadno.
Avatar HajdukLika
HajdukLika
14:31 10.12.2025.

Engleska umješanost u Blajburšku tragediju je više nego dovoljna motivacija za Vatrene.

