POGLEDAJTE EMOTIVNI VIDEO

Sretan rođendan, kapetane! Njegov skok 'srušio' je Jugu, a plakao je pred cijelim svijetom zbog Modrića

- To je odgovornost prema naciji kakvu nikada nisam osjećao prije. Ljubav. To je totalna ljubav moja Hrvatska. Svaki puta kada čujem himnu... To je realizacija snova, dječačkih snova. Ona je razlog moga života. Najveći razlog. Ja bih za Hrvatsku umro. Volim ju kao sebe