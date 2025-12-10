Američke snage presrele i zaplijenile naftni tanker kod obale Venezuele

Naftni tanker uz obalu Venezuele zaplijenile su i presrele američke snage. Zasad Bijela kuća nije dala svoj komentar, a to nisu učinili ni Državna naftna kompanija Petroleos de Venezuela SA ni ministarstva za naftu i informiranje Venezuele, javlja NBC news. Ovo bi moglo označiti pojačavanje napetosti između dvije zemlje i otežati Venezueli izvoz nafte, budući da bi drugi prijevoznici sada mogli biti sumnjičavi pri utovaru pošiljki ove zemlje. Podsjećamo, administracija Donalda Trumpa optužila je venezuelanskog predsjednika Nicolása Madura da vodi narkokartel. Izvedeno je više napada, prema njihovim riječima, na brodove u kojima se krijumčarila droga Venezuele i Kolumbije, a ubijeno je više od 80 osumnjičenih.

Inače, ova vijest o zaplijeni dogodila se na isti dan kada je predvodnica oporbe Venezuele María Corina Machado dobila Nobelovu nagradu za mir. Maduro je nekoliko puta naglasio kako su američki napadi i akcije otimanja venezuelanskih naftnih rezervi među najvećima na svijetu. Iz tog razloga pozvao je građane Venezuele na ujedinjenje 'protiv američkih prijetnji i pristupanje građanskoj miliciji' i u skladu s tim rasporedio brodove, zrakoplove i dronove na granicu s Kolumbijom, na jedan otok i u neke savezne države uz obalu. Američki predsjednik je, s druge strane, više puta naglasio da bi mogao izvesti napade i na kopnu, te da su dani venezuelanskog predsjednika 'odbrojani'.