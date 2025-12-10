Naši Portali
bilo je teško

Svijet joj se srušio u sekundi! Slavna poduzetnica otkrila tko je dečko njezine kćeri i ostala u šoku: To nije normalno!

10.12.2025.
u 18:15

Američka poduzetnica Kimora Lee Simmons komentirala je kratku romansu svoje kćeri Aoki Lee Simmons s 44 godine starijim ugostiteljem Vittoriom Assafom. Njihovu je vezu, koja je prošle godine privukla veliku medijsku pažnju, opisala kao "predatorsku".
Kimora je izrazila snažno neodobravanje zbog značajne razlike u godinama između Aoki, koja je tada imala 21 godinu, i 65-godišnjeg Vittorija. Izjavila je da joj je bilo iznimno teško promatrati kćer kako čini "javne pogreške", naglasivši pritom da Aoki i Vittorio nisu bili u ozbiljnoj vezi.

Kimora je otkrila da je Assafa, osnivača Serafina Restaurant Group, poznavala i prije nego što je započeo romansu s Aoki. U podcastu "Not Skinny But Not Fat" ispričala je: "Poznavala sam ga dok sam odrastala. On je ugostitelj. Ne znam. Ne želim se uvaliti u pravne nevolje, ali mislim da mu njegova reputacija vjerojatno prethodi."

Poduzetnica je dodala da je za njihovu vezu saznala tek kada je "saznao svijet", priznavši da su je te vijesti šokirale. "Saznala sam sve te lude stvari. Ne možeš sada reći: ‘Rekla sam ti‘, ne možeš reći: ‘Što dovraga radiš?‘ Ne možeš reći takve stvari", zaključila je.

Osvrćući se na njihovu kratku romansu, Kimora je izjavila: "Osjećam se kao da sam prošla kroz nešto slično... Tu vezu s velikom razlikom u godinama, nazovimo je tako. Mislim da je to predatorski. Mislim da je predatorski i ludo." Podsjetimo, Kimora je svog prvog supruga Russella upoznala 1992. godine, kada je imala 17, a on 35 godina. U braku su proveli razdoblje od 1998. do 2009. godine, a osim Aoki, dobili su i kćer Ming.

Ključne riječi
poduzetnica Amerika Kimora Lee Simmons showbiz

Tombstone
Tombstone
19:07 10.12.2025.

Poduzetnica?????

