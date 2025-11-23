Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 133
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
ČEKA IH MUNDIJAL

Rukometašice upisale novi poraz pred Svjetsko prvenstvo, izgubile i od Poljske

Novigrad: Rukometna utakmica Croatia Cupa između Hrvatske i Poljske
Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
1/4
VL
Autor
Denis Lugarić/Hina
23.11.2025.
u 20:55

Rukometašice Hrvatske poražene su 22-27 od Poljske u susretu 2. kola Croatia Cupa u Novigradu i tako osvojile posljednje, treće mjesto, dok je Poljska pobjednik turnira

Podsjetimo, Hrvatska je u prvom kolu izgubila od Senegala sa 27-29, a u nedjelju i od Poljske sa 22-27. Poljska je pobjednik turnira s tri boda, koliko ima i Senegal, ali Poljakinje imaju bolju gol-razliku. Prijelazni pehar pobjednicama turnira predao je gradonačelnik Novigrada Anteo Milos.

Hrvatska i Poljska odigrale su posljednji susret na Croatia kupu. Bio je to ujedno i posljednji test za obje ekipe prije Svjetskog prvenstva. Hrvatska postava na početku bila je - Lucija Bešen na vratima, Lara Burić i Andrea Šimara na krilima. Na crti je bila Sara Šenvald, a na vanjskim pozicijama Tena Petika, Dejana Milosavljević i Hannah Vuljak.

Poljska je imala tri početna vodstva (1-0, 2-1, 3-2), a Hrvatska je sve to stizala. U 10. minuti konačno su hrvatske rukometašice preuzele vodstvo. Sredinom prvoga dijela, Hrvatska je u nekoliko navrata imala plus dva (6-4, 7-5, 8-6), ali se nije ozbiljnije odvojila. Poljska je do kraja poluvremena uspjela izjednačiti i na odmor se otišlo sa 11-11.

U 46. minuti Poljakinje su povele s tri gola razlike (20-17), Hrvatska je nakon toga nekoliko puta bila na minus jedan (19-20, 21-22), ali nije uspjela stići do izjednačenja. Dapače, Poljska je šest minuta prije kraja pobjegla na tri razlike (23:20), a dvije minute poslije i četiri (25:21). Na kraju je završilo 27-22.

Tina Barišić s osam pogodaka bila je najefikasnija u našim redovima, dok je tri gola dodala Iva Bule. Među Poljakinjama šest pogodaka je zabila Monika Kobylinska, dok je Adriana Placzek sakupila 12 obrana.
Ključne riječi
Poljska rukomet Hrvatska ženska rukometna reprezentacija

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja