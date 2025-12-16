Tragedija: Utopio se slavni MMA borac (45)! Svojedobno se borio u Hrvatskoj

Svijet borilačkih sportova potresen je nakon tragične vijesti iz Brazila. Nekadašnji MMA borac Geronimo dos Santos poznat i kao Mondragon (45), teškaš i veteran s više od 70 profesionalnih borbi kojeg se dobro sjeća hrvatska publika, preminuo je nakon što se utopio u rijeci Rio Negro. Njegovo beživotno tijelo pronađeno je nakon višednevne, mučne potrage, a okolnosti koje su dovele do tragedije su bizarne i potresne.

Tragični događaj odigrao se prošlog petka u općini São Gabriel da Cachoeira, smještenoj duboko u brazilskoj regiji Amazonas, poznatoj po svojoj divljoj i neukrotivoj prirodi. Dos Santos je prema javljaju lokalnih medija, proveo dan na jednoj od riječnih plaža sa svojom djevojkom. Prije nego što su krenuli kući, odlučio se za posljednje kupanj u rijeci Rio Negro, jednoj od najvećih pritoka Amazone. Nakon što je zaronio, više se nije pojavio na površini...

Lutador de MMA e subsecretário de Segurança Pública, Gerônimo “Mondragon” dos Santos, é encontrado morto no rio Negro após desaparecer durante mergulho em São Gabriel da Cachoeira pic.twitter.com/qYZSzETUZx — AM ATUAL (@AmazonasAtual) December 15, 2025

Odmah je pokrenuta akcija spašavanja brodom, ali zbog velike površine i valova nije se moglo napraviti ništa. Dos Santosov brat, Feliciano Borges Neto, koji je putem društvenih mreža obavijestio javnost o nestanku, kasnije je otkrio šokantan detalj u cijeloj priči.

​- Moj brat, nažalost, nije znao plivati - izjavio je, ostavivši mnoge u nevjerici.

- U ovom trenutku neizmjerne tuge, općinska vlast izražava najdublju sućut cijeloj obitelji i prijateljima. Neka im Bog podari snagu i utjehu da prebrode ovaj nenadoknadiv gubitak - stoji u službenom priopćenju općine São Gabriel da Cachoeira koja je službeno potvrdila smrt bivšeg brazilskog borca.

Ljubiteljima borilačkih sportova ostao je u sjećanju kao glavnog akter spektakla u pulskoj Areni u rujnu 2022. godine. Tada je, na priredbi FNC 7, ušao u kavez kao izazivač za naslov prvaka teške kategorije protiv domaćeg borca Ivana Vitasovića, a naš borac ga je uspio pobijediti.