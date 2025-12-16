Znate li ključnu razliku između najvećih nogometnih nagrada na svijetu i tko je uopće najbolji!?

Svijet nogometa ima dvije nagrade koje se ističu iznad ostalih: Ballon d'Or, koju dodjeljuje France Football, i The Best, koju organizira FIFA. Ovogodišnju nagradu The Best u muškoj je konkurenciji dobio Ousmane Dembele za 2025. godinu. Ceremonija je održana samo nekoliko mjeseci nakon što je dodijeljena Ballon d'Or, druga velika pojedinačna nagrada u ovom sportu. Taj tajming prirodno postavlja očito pitanje: koja je razlika između te dvije nagrade?

Prva velika razlika odnosi se na to tko organizira svaku nagradu. The Best je službena nagrada FIFA-e. FIFA je upravno tijelo koje nadgleda sve nacionalne nogometne saveze diljem svijeta i također je odgovorno za organizaciju nekih od najvažnijih sportskih turnira, uključujući Svjetsko prvenstvo.

Nasuprot tome, Zlatnu loptu (Ballon d'Or) osmislio je časopis France Football, što znači da nema službene veze s organizacijom nogometnih natjecanja i turnira na globalnoj razini. Druga razlika između dva trofeja je razdoblje koje svaki uzima u obzir pri odabiru svojih pobjednika. Dok Zlatna lopta prati kalendar najboljih europskih liga - obično počinje u rujnu i završava sljedećeg ljeta - The Best se temelji na kalendarskoj godini, od siječnja do prosinca.

Možda najznačajnija razlika između dvije nagrade je proces glasanja. France Football dodjeljuje Ballon d'Or isključivo na temelju glasova novinara. Svaku od 100 najboljih zemalja na FIFA-inoj ljestvici muškog nogometa predstavlja jedan novinar, a ti se glasovi koriste za izračun ukupnih rezultata.

S druge strane, FIFA-in sustav je mješoviti model glasovanja. Ukupni rezultat koji se koristi za određivanje pobjednika podijeljen je na četiri jednaka dijela: glavni treneri nacionalnih momčadi, kapetani nacionalnih momčadi, panel predstavnika medija i glasovanje navijača. Svaka skupina čini 25 posto ukupnog rezultata, a rezultati se izračunavaju kombiniranjem sve četiri komponente.

Ballon d'Or ima jasnu prednost nad nagradom The Best kada je u pitanju povijest. France Football osmislio je nagradu 1956. godine, a od tada je samo rastao u ugledu i globalnoj prepoznatljivosti. FIFA-in trofej, u usporedbi s tim, mnogo je noviji, predstavljen je u svom sadašnjem imenu i formatu 2016. godine. Međutim, postojalo je razdoblje kada su obje nagrade bile spojene u jednu. Godine 2010. FIFA i France Football postigli su dogovor o spajanju svojih godišnjih ceremonija i stvorili FIFA Ballon d'Or. To partnerstvo trajalo je samo šest godina, do ceremonije 2015. Nakon toga, FIFA je pokrenula The Best, dok se Ballon d'Or vratio svom tradicionalnom formatu pod isključivom organizacijom France Footballa.

Unatoč razlikama, Ballon d'Or i The Best dijele jednu veliku sličnost: objema su dominirali isti igrači. Lionel Messi je najviše put trijumfirao u povijesti obje nagrade, s osam trofeja Ballon d'Or koje dodjeljuje France Football i tri priznanja The Best. Značajno je da je osvojio četiri od šest izdanja koja su zajednički organizirana. Igrač s drugim najvećim brojem trofeja također je isti u obje nagrade: Cristiano Ronaldo. Portugalska zvijezda osvojila je Ballon d'Or pet puta, a The Best dva puta. U potonjoj tu titulu dijeli s Robertom Lewandowskim.