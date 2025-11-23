Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 111
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2025. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#POŽAR VJESNIKA
#VUKOVAR
#Vatreni
#LAURA GNJATOVIĆ
#ČUVAJMO NAŠE MANJINE
#DINAMO
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Barkod
#RAT U UKRAJINI
#HNL
#COVID
#Jean-Michel Nicolier
Poslušaj
Prijavi grešku
SLAVLJE I DALJE TRAJE

Riječani na društvenim mrežama bocnuli Hajduk, ne prestaju s objavama: 'Sve mi je dala...'

Rijeka: HNK Rijeka i HNK Hajduk odigrali utakmicu 14. kola SuperSport HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/3
VL
Autor
vecernji.hr
23.11.2025.
u 16:37

Novim videom na društvenim mrežama HNK Rijeka je pokazala kako je tekao put od same pripreme utakmice s Hajdukom do proslave velike pobjede od 5:0

Euforija na Kvarneru ne jenjava niti danima nakon što je Rijeka na Rujevici upisala povijesnu pobjedu u Jadranskom derbiju, a klub s Rujevice odlučio je dodatno "bocnuti" svoje velike rivale serijom objava na društvenim mrežama koje su oduševile navijače. Nakon što su u sklopu 14. kola SuperSport HNL-a deklasirali Hajduk s nevjerojatnih 5:0, Riječani su objavili emotivan i dinamičan video koji prikazuje kompletan put momčadi – od taktičke pripreme i napetosti u svlačionici, preko izlaska na teren, pa sve do eksplozije oduševljenja nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Uz stihove Gustafa "Sve mi je dala...", videozapis savršeno dočarava atmosferu s utakmice i nakon nje.

Sama utakmica bila je prava nogometna rapsodija u kojoj je glavnu ulogu odigrao fantastični Toni Fruk. Njegov "hat-trick" torpedirao je Splićane i bacio u očaj gostujuće navijače, dok su preostala dva pogotka djelo Samuelea Vignata i Luke Menala. Hajduk, koji je na Kvarner stigao kao lider prvenstva s velikim ambicijama, izgledao je potpuno nemoćno pred naletima domaćina koji su od prve minute diktirali tempo. Ono što je trebalo biti derbi kola pretvorilo se u jednosmjernu ulicu, a rezultat 5:0 odjeknuo je ne samo Hrvatskom, već i regijom, kao dokaz da Rijeka unatoč turbulentnom startu sezone posjeduje kvalitetu za najviše domete.

Društvene mreže kluba postale su poligon za slavlje, a video koji je objavljen služi kao trajni podsjetnik na noć kada je Rijeka ponizila lidera prvenstva. Osim prikaza golova iz novih kutova, video donosi i ekskluzivne kadrove slavlja, gdje su igrači i stručni stožer proslavili trijumf uz pjesmu. Posebno je upečatljiv trenutak zajedništva s navijačima na tribinama, koji su nosili momčad tijekom svih 90 minuta. Ovakav medijski pristup kluba, koji kombinira vrhunsku produkciju s navijačkim emocijama, dodatno je zapalio atmosferu u gradu koji diše za nogomet. Pobjeda od 5:0 nije samo statistički podatak; ona je postala dio klupskog identiteta i dokaz da se na Rujevici nitko, pa ni lider prvenstva, ne može osjećati sigurno. 
Ključne riječi
HNL Hajduk Rijeka

Komentara 1

Pogledaj Sve
NO
Noštromo
16:55 23.11.2025.

Na Rujevici Hajduk je jučer odigrao za 5, dok je Dinamo prošlo prvenstvo igrao za 4 na istom stadionu.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja