Riječani na društvenim mrežama bocnuli Hajduk, ne prestaju s objavama: 'Sve mi je dala...'

Euforija na Kvarneru ne jenjava niti danima nakon što je Rijeka na Rujevici upisala povijesnu pobjedu u Jadranskom derbiju, a klub s Rujevice odlučio je dodatno "bocnuti" svoje velike rivale serijom objava na društvenim mrežama koje su oduševile navijače. Nakon što su u sklopu 14. kola SuperSport HNL-a deklasirali Hajduk s nevjerojatnih 5:0, Riječani su objavili emotivan i dinamičan video koji prikazuje kompletan put momčadi – od taktičke pripreme i napetosti u svlačionici, preko izlaska na teren, pa sve do eksplozije oduševljenja nakon posljednjeg sučevog zvižduka. Uz stihove Gustafa "Sve mi je dala...", videozapis savršeno dočarava atmosferu s utakmice i nakon nje.

Sama utakmica bila je prava nogometna rapsodija u kojoj je glavnu ulogu odigrao fantastični Toni Fruk. Njegov "hat-trick" torpedirao je Splićane i bacio u očaj gostujuće navijače, dok su preostala dva pogotka djelo Samuelea Vignata i Luke Menala. Hajduk, koji je na Kvarner stigao kao lider prvenstva s velikim ambicijama, izgledao je potpuno nemoćno pred naletima domaćina koji su od prve minute diktirali tempo. Ono što je trebalo biti derbi kola pretvorilo se u jednosmjernu ulicu, a rezultat 5:0 odjeknuo je ne samo Hrvatskom, već i regijom, kao dokaz da Rijeka unatoč turbulentnom startu sezone posjeduje kvalitetu za najviše domete.

Društvene mreže kluba postale su poligon za slavlje, a video koji je objavljen služi kao trajni podsjetnik na noć kada je Rijeka ponizila lidera prvenstva. Osim prikaza golova iz novih kutova, video donosi i ekskluzivne kadrove slavlja, gdje su igrači i stručni stožer proslavili trijumf uz pjesmu. Posebno je upečatljiv trenutak zajedništva s navijačima na tribinama, koji su nosili momčad tijekom svih 90 minuta. Ovakav medijski pristup kluba, koji kombinira vrhunsku produkciju s navijačkim emocijama, dodatno je zapalio atmosferu u gradu koji diše za nogomet. Pobjeda od 5:0 nije samo statistički podatak; ona je postala dio klupskog identiteta i dokaz da se na Rujevici nitko, pa ni lider prvenstva, ne može osjećati sigurno.