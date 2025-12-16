'Pep je opsjednut!' Ovo sigurno nisu znali Gvardiol i Kovačić...

Tommy Fleetwood, engleski profesionalni golfer nedavno se pojavio na YouTube kanalu Men in Blazers, razgovarajući o svojoj pobjedi u Ryder Cupu, nogometu i još mnogo čemu. Pričao je i o Pepu Guardioli, sjajnom španjolskom treneru. Glavni strateg Manchester Cityja i Fleetwood upoznali su se 2018. godine preko zajedničkog prijatelja i od tada zajedno igraju golf.

- Stalno mu postavljam pitanja, a on nikad ne odgovara jer je previše zaokupljen svojim zamahom i golfom. Od najvećeg svjetskog trenera pokušavam nešto naučiti, a od njega ne dobivam ništa.

Iako njihov odnos može iznenaditi neke, to ne šokira navijače koji su pratili partnerstvo Fleetwooda i Guardiole posljednjih nekoliko godina.

Kao što je Tommy Fleetwood objasnio:

- Mislim da nijedan od nas nije očekivao da ćemo se tako dobro slagati, ali odmah smo se složili, njegov smisao za humor je vrlo sličan mojem!

Što se tiče Guardiolinog golfa, Fleetwood je imao jednostavan sud.

- On je ultimativni perfekcionist. Opsjednut je golfom. Kad god pokušavam nešto naučiti, on priča o svom zamahu...

Prije nekoliko godina, Pep Guardiola je čak rekao da bi radije igrao golf nego trenirao nogometnu momčad još 2023. godine.

- Da nemam nikakvih ponuda, bio bih na Maldivima. Možda ne na Maldivima jer tamo nema golf terena! Ali na mjestu poput tog gdje bih mogao igrati golf - kazao je Guardiola.

Dakle, Guardiola bi u budućnosti mogao postati amaterski golfer. Zapravo, već je surađivao s Fleetwoodom na BMW PGA Pro-Am turniru, ležerno savjetujući Fleetwooda o njegovom zamahu u golfu.