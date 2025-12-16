Slavni Srbin: Mislio sam da će nas Hrvati poubijati, da će nas podaviti kao mačiće!

Slavni srpski vaterpolist, 49-godišnji Danilo Ikodinović, u Mondovom podcastu evocirao je jedno od najgorih iskustava u karijeri, događaje nakon finala Europskog prvenstva 2003. u Kranju, u kojemu je selekcija Srbije i Crne u produžecima svladala Hrvatsku 9:8. Za vrijeme utakmice na tribinama odvijali su se skandalozni navijački neredi, sukobi hrvatskih i srpskih huligana, na koje se i referirao Ikodinović u jednom dijelu svog intervju.

- Finale s Hrvatima, pa Hrvati vode cijelu utakmicu, i mi ih na kraju stignemo i prestignemo, i pobijedimo, i nakon toga jedva izvučemo žive glave s bazena. Ja sam stvarno mislio da će nas poubijati! Mi smo bili na bazenu, a oko nas tri tisuće ultrasa, da – onih navijača najgorih luđaka. Kad se to sve završilo, kad je odsviran kraj, ja sam majke mi mislio – ovo je kraj, ovi će nas podaviti! – kazao je Ikodinović i dodao:

