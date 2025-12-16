Naši Portali
Najnovije vijesti
SKANDALOZNO FINALE

Slavni Srbin: Mislio sam da će nas Hrvati poubijati, da će nas podaviti kao mačiće!

Beograd: Utakmica desetog kola Turkish Airlines Eurolige između KK Partizan Mozzart bet i KK EA7 Emporio Armani Milan
Dusan Milenkovic
Autor
Tomislav Dasović
16.12.2025.
u 08:15

Stvarno jedna jako neugodna, užasna situacija. I nikome ništa poslije toga. Ja sam bio ljutit, bijesan – kako je ovo moguće!?, prisjetio se Ikodinović događaja iz Kranja

Slavni srpski vaterpolist, 49-godišnji Danilo Ikodinović, u Mondovom podcastu evocirao je jedno od najgorih iskustava u karijeri, događaje nakon finala Europskog prvenstva 2003. u Kranju, u kojemu je selekcija Srbije i Crne u produžecima svladala Hrvatsku 9:8. Za vrijeme utakmice na tribinama odvijali su se skandalozni navijački neredi, sukobi hrvatskih i srpskih huligana, na koje se i referirao Ikodinović u jednom dijelu svog intervju.

- Finale s Hrvatima, pa Hrvati vode cijelu utakmicu, i mi ih na kraju stignemo i prestignemo, i pobijedimo, i nakon toga jedva izvučemo žive glave s bazena. Ja sam stvarno mislio da će nas poubijati! Mi smo bili na bazenu, a oko nas tri tisuće ultrasa, da – onih navijača najgorih luđaka. Kad se to sve završilo, kad je odsviran kraj, ja sam majke mi mislio – ovo je kraj, ovi će nas podaviti! – kazao je Ikodinović i dodao:

- Onda je nekom prošlo kroz glavu – ako uđe ovih dvjesto, podavit će nas k'o mačiće! Stvarno jedna jako neugodna, užasna situacija. I nikome ništa poslije toga. Ja sam bio ljutit, bijesan – kako je ovo moguće!? OK, super, ti momci (hrvatski vaterpolisti, nap.a.) nisu ništa krivi, ali ti si morao kazniti savez. Ali, ne ništa, to je tako prošlo. To što smo mi mogli izgubiti glave – to nema veze. Ja nisam od onih koji misle „nas nitko ne voli, mi Srbi svima smo trn u oku...”, ne, ne, ne, ali bih volio vidjeti što bi bilo da se dogodilo kontra.

Vaterpolo Srbija Hrvatska

Avatar Aurel
Aurel
09:03 16.12.2025.

ajme koji besmislen tekst!!!!

SI
Sivooki
08:59 16.12.2025.

Aman..dim i sipino crnilo...

NI
niko63
09:19 16.12.2025.

Kome trebaju ovakvi tekstovi o "slavnim srbima"?

