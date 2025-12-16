Teškom obiteljskom pričom rasplakao cijelu Hrvatsku, a onda je doživio strmoglavi pad u karijeri

Turska inače nije baš najsretnija sredina za hrvatske nogometaše, ali ove sezone tri igrača pokazuju da se može uspjeti. Suigrači Bruno Petković i Hrvoje Smolčić igraju jako dobro u prvoligašu Kocaelisporu, a protekli vikend uzeli su bod nakon sjajne akcije zabili su Ivi Grbiću.

Bivši vratar Lokomotive, Atletica, Lillea ove sezone vrlo dobro brani gol Karagumruka, a jedan je od ponajboljih igrača kluba, a ne tako davno bio je među vatrenima. Najviše se pamti da je branio za Hrvatsku protiv Rusije na Poljudu na završetku kvalifikacija za SP 2022. u Kataru, u studenom 2021. na Poljudu, kada je sačuvao mrežu netaknutom u slavlju vatrenih s 1:0.

Važna pobjeda odvela je Hrvatsku na SP s kojega se vratila s brončanom medaljom, a pamti se kako je Grbić nakon utakmice govorio i o svojem obiteljskom gubitku, imao je posvetu za pokojnog oca.

- Ne bih želio samog sebe stavljati u prvi plan, ali htio bih ovu pobjedu posvetiti pokojnom ocu. Znam da me odozgo gleda i da bi mu puno značilo da je imao priliku ovo vidjeti - rekao je tadašnji golman Hrvatske.

Splićanin je redovito dobivao pozive izbornika Zlatka Dalića, a na SP-u u Kataru bio je u statusu pričuve, iza Dominika Livakovića i Ivice Ivušića. U međuvremenu, prestigli su ga drugi golmani, a razlog su bili problemi na klupskom planu danas 29-godišnjeg golmana. Ipak, s obzirom na krizu vratara i njegove dobre partije za očekivati je da će konkurirati za slijedeći popis.