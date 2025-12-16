Sigurno ne znate tko je najbogatiji nogometaš na svijetu, Ronaldo i Messi nisu mu ni blizu

Kad pomislite na bogatstvo u nogometnom svijetu, imena poput Cristiana Ronalda, Lea Messija ili Kyliana Mbappéa nalaze se na vrhu svakog popisa. Ronaldova neto vrijednost procijenjena je na oko milijardu eura, Messijeva na oko 700 milijuna, Mbappéova na oko 215 milijuna.. Međutim, postoji jedan igrač koji ih daleko nadmašuje u ekonomskom smislu - Faiq Jefri Bolkiah. S procijenjenom neto vrijednošću od oko 20 milijardi eura, on je najbogatiji nogometaš na planetu, iako njegova nogometna karijera u globalnom smislu ima slabašan značaj. Faiq nije stekao bogatstvo pogocima ili reklamnim ugovorima. On je sin princa Jefrija Bolkiaha i nećak sadašnjeg sultana od Bruneja, što ga čini nasljednikom jedne od najbogatijih monarhija na svijetu. Njegovo kraljevsko podrijetlo omogućilo mu je pristup nezamislivom luksuzu od rođenja u Los Angelesu 1998. godine, daleko od napornog rada i žrtvovanja koji karakteriziraju većinu profesionalnih nogometaša.

Od malih nogu, Faiq je odrastao u iznimnom bogatstvu. Živio je u vilama ukrašenim mramorom, dijelio je životni prostor s tigrovima i leopardima kao kućnim ljubimcima u privatnim zoološkim vrtovima te je imao pristup kolekciji automobila koja prelazi 5000 luksuznih vozila. Među njima su stotine Rolls-Roycea, Ferrarija i Mercedesa. Njegova obitelj također posjeduje Istana Nurul Iman, najveću stambenu palaču na svijetu.

Unatoč svom statusu, Faiq je odlučio okušati sreću u profesionalnom nogometu. Trenirati je započeo u Engleskoj, prolazeći kroz mlađe kategorije Southamptona, Chelseaja i Leicester Cityja. Međutim, nikada nije uspio debitirati u Premier ligi. Nedostatak minutaže u Europi doveo ga je do portugalskog nogometa, a kasnije do Tajlanda, gdje trenutačno igra za Ratchaburi FC.Na međunarodnoj sceni, Faiq je predstavljao Bruneje kao kapetan njihove nacionalne momčadi. Međutim, njegov utjecaj na terenu bio je minimalan: od 2016. odigrao je samo devet utakmica i postigao jedan pogodak. Njegov sportski učinak je skroman, u oštroj suprotnosti s njegovim financijskim statusom, koji ga je držao u javnosti više zbog prezimena nego zbog nogometnih nastupa.

Dok likovi poput Neymara, Mbappéa ili Messija potpisuju astronomske ugovore i ruše rekorde na terenu i izvan njega, Faiq Bolkiah blista iz potpuno drugih razloga. Njegovo bogatstvo ne ovisi o sponzorima ili statistici golova, već o naslijeđenom bogatstvu koje se čini nedostižnim čak i za najveće legende ovog sporta. Faiq Bolkiah drži jedinstvenu titulu: najbogatiji je nogometaš u povijesti bez potrebe za podizanjem velikih trofeja ili potpisivanjem milijunskih ugovora sa sportskim brendovima. U svijetu u kojem se uspjeh često mjeri statistikom, on rođenjem ima privilegiju pisati povijest iz potpuno drugačije perspektive...

Hrvati luduju zbog visokih cijena ulaznica za SP oglasili se iz HNS-a: 'Sve razumijemo...' Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.



