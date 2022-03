Robert Prosinečki: Ne bih dobio poziv da je dobro, ali najgore je da sam 'na ledu'

Legendarni Robert Prosinečki se vratio u ljubljansku Olimpiju. Na trenersku klupu se vraća nakon godinu i pol dana stanke, a s Olimpijom je potpisao ugovor do kraja sezone 2023./24.

- Za trenera nije dobro da je dugo bez posla. Prošao sam faze od klupskog trenera, do izbornika, a najgore je biti 'na ledu’. Izabrao si trenerski posao kao poziv nakon karijere, pa onda moraš raditi - rekao je Prosinečki ta SportKlub te dodao:

- Nedavno me zvao Goztepe. Gledam momčad, gledam raspored. Već sam ispao u Turskoj s Kayserijem, pa su nas administrativno vratili. Teško je doći u Izmir i spasiti Goztepe. Vidjeli ste Tomas je preuzeo momčad, dvije izgubio i odmah se svašta vrti. Za nogometnog trenera je najgore kad dobije etiketu – spasitelj. To znači da si stalno na dnu tablice, nekad imaš sreće, drugi puta ne. I srećom ja sam u poziciji da ne moram uzeti baš svaku ponudu.

Olimpija zaostaje za vječnim suparnikom Mariborom sedam bodova.

- A ne bih dobio poziv da je dobro. No, razgovarali smo i malo šire i duže. Borba za naslov nije izgubljena, od prvog treninga to moji igrači moraju shvatiti. I što je prije moguće usvojiti kako želim igrati. Naravno, moramo dobro snimiti momčad, mogućnosti, a ne dolazim bilo što obećati odmah. Olimpija je predodređena da se bori za vrh, prvenstvo, Europu. Naravno, posljednje dvije sezone su pokazale da i drugi klubovi rade i napreduju. No, dopao mi se predsjednik Adam Delius.

Predsjednik je građevinski poduzetnik.

- Da, nije ni sam vjerovao da će ostvariti uspjeh. Poslovan duh želi preseliti i na sve one koji će raditi u Olimpiji. Čovjek ima plan, na meni je da kroz vrijeme složim konkurentnu momčad za naslov i pokušam nešto u Europi. Mura je primjer kako se može dosta toga napraviti.

Prosinečki zna da mu neće biti lako.

- Nemam ja budžet, pa da dovedem dva dobra igrača Dinama i Hajduka i prošećem se kroz prvenstvo. Moj je svjetski globus sićušan, moram jako dobro paziti kako ćemo birati, kako trgovati. I pogoditi s dovođenjem igrača - zaključio je Žuti.