Rijeka od Europe ove sezone zaradila malo bogatstvo: Evo koliko je novca stiglo na Rujevicu

Rijeka nije uspjela izboriti plasman u četvrtfinale Konferencijske lige. nakon dvije izjednačene utakmice, bolji je bio francuski Strasbourg s ukupnih 3:2. Nakon poraza 1:2 na Rujevici, Rijeka je veći dio utakmice u Francuskoj vodila nakon što ju je Fruk doveo u vodstvo u 21. minuti, no u 73. izjednačio je Valentin Barco, a tih 1:1 bio je i zaključni rezultat.

Rijeka se tako oprašta od Europe, ali ovo je zasigurno najupečatljivija europska sezona u novijoj povijesti kluba. Još uvijek aktualni prvak Hrvatske dočekao je ožujak u Europi po prvi puta nakon 46 godina i malo ga je sreće dijelilo od nastavka europskog puta.

Za ovaj sjajan rezultat, Rijeka je primila i značajnu financijsku injekciju. 3.2 milijuna eura sjelo je na račun kluba s Rujevice zbog plasmana u ligaški dio Konferencijske lige, još 800 tisuća zbog ostvarenih rezultata (dvije pobjede, tri remija i poraz) i još 200 tisuća za plasman između devetog i 24. mjesta.

Rijeka je zato igrala playoff za plasman u osminu finala gdje je svladala ciparsku Omoniju i za to primila još 800 tisuća eura. Kada se tome pridoda gotova milijun eura zarađenih kroz pretkola Lige prvaka i Europske lige, Rijeka je ove sezone ukupno od Europe zaradila nešto manje od šest milijuna eura.

Da je kojim slučajem prošla i Strasbourg, primila bi još 1.3 milijuna eura.