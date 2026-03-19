19.03.2026. u 21:34
Uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige između Strasbourga i Rijeke pratimo u tekstualnom prijenosu na portalu Večernjeg lista
STRASBOURG
0-1
RIJEKA
21' Fruk
Konferencijska liga - 1/8 finala, 21.00, Stade de la Meinau, Strasbourg
34'

Sjajna akcija Panichellija i Encisa, ali nasreću po Rijeku mladi Paragvajac puca preko gola

32'

Nova odlična obrana Zlomislića, sada je zaustavio Yassinea

Žuti karton
31' (Žuti karton )

Husić je prvi požutjeli igrač na današnjoj utakmici

30'

Ponovno domaći traže Panichellija, ali Zlomislić hvata loptu ispred njega

28'

Sjajna reakcija Zlomislića nakon opasnog pokušaja Godoa

24'

Opasan pokušaj Encisa s ruba kaznenog prostora odlazi preko Zlomislićevog gola

Gol
21' (Gol)

Fantastična akcija hrvatskog prvaka. Radeljić je poslao dugu loptu za Adu-Adjeija, engleski napadač je odložio za Gojaka koji se probio u kazneni prostor i poslao povratnu loptu za Fruka, a on ju s desetak metara zakucao u mrežu 

15'

Panichelli je pobjegao obrani Rijeke, ali sustigao je Radeljić i blokirao njegov udarac. Na kraju je označeno i zaleđe

14'

Ponovno je Strassbourg imao priliku nakon greške obrane Rijeke, srećom Yassineov ubačaj nije našao nikoga od njegovih suigrača

11'

Godo se našao u dobroj poziciji nakon greške Radeljića, ali puca pokraj gola

9'

Ponovno je Rijeka imala slobodan udarac s dobre pozicije, ali Penders lovi ubačaj Dantasa

6'

Nakon početnog pritiska Strassbourga, Rijeka je imala dobru priliku iz slobodnog udarca, ali Frukov ubačaj izbacila je obrana domaćih

Početak
1' (Početak)

Krenula je utakmica u Francuskoj!

SASTAVI

STRASBOURG: Penders – Ouattara, Omobamidele, Hogsberg, Doukoure – Mourabet, Barco – Yassine, Enciso, Godo – Panichelli

RIJEKA: Zlomislić – Oreč, Husić, Radeljić, Devetak – Barco, Dantas – Ndockyt, Fruk, Gojak – Adu-Adjei

Evo kako trenutno izgleda put do finala Konferencijske lige:

TV-PRIJENOS

Utakmicu je moguće pogledati na kanalu Arenasport 1 od 21 sat, uz studijske emisije prije i nakon dvoboja.

POČETAK

Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je uzvratna utakmica osmine finala Konferencijske lige između Strasbourga i Rijeke. Prvi susret otprije tjedan dana na Rujevici završio je minimalnim porazom hrvatskog prvaka (1:2). To znači da Rijeci za prolaz među osam najboljih momčadi ovog natjecanja treba pobjeda od dva pogotka prednosti na izuzetno teškom terenu. No, Riječani vjeruju da večeras mogu ponoviti pedstavu od prošlog tjedna i zaprijetiti mnogostruko vrijednijem klubu.

Avatar barba_arba
barba_arba
21:25 19.03.2026.

Lipo, lipo

Želite prijaviti greške?

