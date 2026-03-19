Sjajna akcija Panichellija i Encisa, ali nasreću po Rijeku mladi Paragvajac puca preko gola
Nova odlična obrana Zlomislića, sada je zaustavio Yassinea
Husić je prvi požutjeli igrač na današnjoj utakmici
Ponovno domaći traže Panichellija, ali Zlomislić hvata loptu ispred njega
Sjajna reakcija Zlomislića nakon opasnog pokušaja Godoa
Opasan pokušaj Encisa s ruba kaznenog prostora odlazi preko Zlomislićevog gola
Fantastična akcija hrvatskog prvaka. Radeljić je poslao dugu loptu za Adu-Adjeija, engleski napadač je odložio za Gojaka koji se probio u kazneni prostor i poslao povratnu loptu za Fruka, a on ju s desetak metara zakucao u mrežu
Panichelli je pobjegao obrani Rijeke, ali sustigao je Radeljić i blokirao njegov udarac. Na kraju je označeno i zaleđe
Ponovno je Strassbourg imao priliku nakon greške obrane Rijeke, srećom Yassineov ubačaj nije našao nikoga od njegovih suigrača
Godo se našao u dobroj poziciji nakon greške Radeljića, ali puca pokraj gola
Ponovno je Rijeka imala slobodan udarac s dobre pozicije, ali Penders lovi ubačaj Dantasa
Nakon početnog pritiska Strassbourga, Rijeka je imala dobru priliku iz slobodnog udarca, ali Frukov ubačaj izbacila je obrana domaćih
Krenula je utakmica u Francuskoj!
STRASBOURG: Penders – Ouattara, Omobamidele, Hogsberg, Doukoure – Mourabet, Barco – Yassine, Enciso, Godo – Panichelli
RIJEKA: Zlomislić – Oreč, Husić, Radeljić, Devetak – Barco, Dantas – Ndockyt, Fruk, Gojak – Adu-Adjei
Utakmicu je moguće pogledati na kanalu Arenasport 1 od 21 sat, uz studijske emisije prije i nakon dvoboja.
Lijepi vam pozdrav i poštovanje, dragi čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je uzvratna utakmica osmine finala Konferencijske lige između Strasbourga i Rijeke. Prvi susret otprije tjedan dana na Rujevici završio je minimalnim porazom hrvatskog prvaka (1:2). To znači da Rijeci za prolaz među osam najboljih momčadi ovog natjecanja treba pobjeda od dva pogotka prednosti na izuzetno teškom terenu. No, Riječani vjeruju da večeras mogu ponoviti pedstavu od prošlog tjedna i zaprijetiti mnogostruko vrijednijem klubu.
