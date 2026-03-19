Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 34
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
#RAT NA BLISKOM ISTOKU
#NAPAD NA IRAN
#DONALD TRUMP
#RAT U UKRAJINI
#Barkod
#DINAMO
#LIGA PRVAKA
#VOJNI ROK
#Vatreni
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
OD 21 SAT

Rijeka ide po čudo u Francuskoj, evo gdje gledati ključni europski dvoboj hrvatskog prvaka

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Nel Pavletic/PIXSELL
VL
Autor
vecernji.hr
19.03.2026.
u 08:30

Nogometaši Rijeke večeras od 21 sat igraju uzvratnu utakmicu osmine finala Konferencijske lige protiv Strasbourga. Nakon poraza 1:2 na Rujevici, momčad Victora Sancheza traži povijesni preokret, a prijenos je na kanalu Arenasport 1

Nogometaši Rijeke večeras na stadionu de la Meinau u Strasbourgu traže podvig koji bi ih uveo u anale klupske povijesti. S golom zaostatka iz prve, uzbudljive utakmice na Rujevici (1:2), hrvatski prvak ulazi u uzvrat s ciljem da preokrene rezultat i osigura četvrtfinale. Iako su Francuzi slavili, dojam je da se Rijeka može nositi s favoriziranim suparnikom. Pogodak Ante Majstorovića u završnici dao je Riječanima prijeko potrebnu nadu i vjeru da misija nije nemoguća.

Optimizam nije krio ni trener Victor Sanchez, koji je istaknuo kako momčad priprema uzvrat s čvrstom vjerom u prolaz. "Bit ćemo hrabri. Pokušat ćemo ih učiniti nervoznima, kao što smo to radili i ovdje. Pokazali smo da se možemo natjecati s njima", poručio je Sanchez. Španjolac je motivirao igrače prisjetivši se vlastite igračke karijere i nevjerojatnog preokreta svog Deportiva protiv Milana. "Izgubili smo 4:1 u Milanu, a onda ih kod kuće pobijedili 4:0. Naš je zaostatak puno manji, moramo nadoknaditi samo jedan gol", zaključio je, povlačeći paralelu između karaktera te momčadi i današnje Rijeke.

Zadatak neće biti nimalo lak, pogotovo jer Sanchez ne može računati na sve igrače. Najveći hendikep predstavlja izostanak strijelca iz prve utakmice, Ante Majstorovića, koji zbog nakupljenih žutih kartona propušta uzvrat. Problema s ozljedom i dalje ima Teo Barišić, dok se u momčad nakon stanke vraća Vignato. Ni Strasbourg nije kompletan, jer zbog suspenzije neće igrati Guéla Doué, važan igrač u prvom dvoboju.

Rijeku čeka momčad neporažena u dosadašnjem dijelu Konferencijske lige, koja će imati i snažnu podršku s tribina. Ipak, Sanchez vjeruje da je Rijeka zaslužila respekt protivnika te da podcjenjivanja neće biti. "Svjesni su da smo momčad koja ih može pobijediti ako oni ne budu imali svoj dan", naglasio je trener. Utakmica sezone za hrvatskog prvaka počinje u 21 sat, a pravdu će dijeliti ukrajinski sudac Mikola Balakin. Svi navijači koji nisu u Strasbourgu, prijenos mogu pratiti na kanalu Arenasport 1.
Ključne riječi
Konferencijska liga Strasbourg Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!