Rijeka ide po čudo u Francuskoj, evo gdje gledati ključni europski dvoboj hrvatskog prvaka

Nogometaši Rijeke večeras na stadionu de la Meinau u Strasbourgu traže podvig koji bi ih uveo u anale klupske povijesti. S golom zaostatka iz prve, uzbudljive utakmice na Rujevici (1:2), hrvatski prvak ulazi u uzvrat s ciljem da preokrene rezultat i osigura četvrtfinale. Iako su Francuzi slavili, dojam je da se Rijeka može nositi s favoriziranim suparnikom. Pogodak Ante Majstorovića u završnici dao je Riječanima prijeko potrebnu nadu i vjeru da misija nije nemoguća.

Optimizam nije krio ni trener Victor Sanchez, koji je istaknuo kako momčad priprema uzvrat s čvrstom vjerom u prolaz. "Bit ćemo hrabri. Pokušat ćemo ih učiniti nervoznima, kao što smo to radili i ovdje. Pokazali smo da se možemo natjecati s njima", poručio je Sanchez. Španjolac je motivirao igrače prisjetivši se vlastite igračke karijere i nevjerojatnog preokreta svog Deportiva protiv Milana. "Izgubili smo 4:1 u Milanu, a onda ih kod kuće pobijedili 4:0. Naš je zaostatak puno manji, moramo nadoknaditi samo jedan gol", zaključio je, povlačeći paralelu između karaktera te momčadi i današnje Rijeke.

Zadatak neće biti nimalo lak, pogotovo jer Sanchez ne može računati na sve igrače. Najveći hendikep predstavlja izostanak strijelca iz prve utakmice, Ante Majstorovića, koji zbog nakupljenih žutih kartona propušta uzvrat. Problema s ozljedom i dalje ima Teo Barišić, dok se u momčad nakon stanke vraća Vignato. Ni Strasbourg nije kompletan, jer zbog suspenzije neće igrati Guéla Doué, važan igrač u prvom dvoboju.

Rijeku čeka momčad neporažena u dosadašnjem dijelu Konferencijske lige, koja će imati i snažnu podršku s tribina. Ipak, Sanchez vjeruje da je Rijeka zaslužila respekt protivnika te da podcjenjivanja neće biti. "Svjesni su da smo momčad koja ih može pobijediti ako oni ne budu imali svoj dan", naglasio je trener. Utakmica sezone za hrvatskog prvaka počinje u 21 sat, a pravdu će dijeliti ukrajinski sudac Mikola Balakin. Svi navijači koji nisu u Strasbourgu, prijenos mogu pratiti na kanalu Arenasport 1.