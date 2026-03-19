RIJEKIN STRIJELAC

Toni Fruk: Zaslužili smo proći dalje, Strasbourg je bio lošija momčad u ove dvije utakmice

Rijeka: HNK Rijeka protiv RC Strasbourg u osmini finala UEFA Konferencijske lige
Foto: Nel Pavletic/PIXSELL
1/2
VL
Autor
Vecernji.hr
19.03.2026.
u 23:18

"Ne znam bih li se tješio nakon svega, mislim da je lošija momčad u ove dvije utakmice prošla dalje. Zaslužili smo prolaz, o obzirom na uvjete, koliko su oni vrjedniji i kako su nas svi otpisali."

Nogometaši Rijeke nisu uspjeli izboriti plasman u četvrtfinale Konferencijske lige, jer su u u uzvratnoj utakmici osmine finala u Strasbourgu odigrali 1-1 s istoimenim domaćinom pa je francuska momčad, zbog pobjede 2-1 u prvom dvoboju, s ukupnih 3-2 prošla dalje. Utakmicu je prokomentirao strijelac Toni Fruk.

"Ne znam bih li se tješio nakon svega, mislim da je lošija momčad u ove dvije utakmice prošla dalje. Zaslužili smo prolaz, o obzirom na uvjete, koliko su oni vrjedniji i kako su nas svi otpisali. Izdržali smo sve njihove napade, ali kad igraš protiv takve momčadi normalno je da će stvarati šanse. Zlomislić je puno obranio, a šteta da nije bio brži za pola metra, možda bi zabio za produžetke", rekao je Fruk i dodao:

"Ovo je jako veliki uspjeh za Rijeku i hrvatski nogomet. Šteta što nas nije nagradilo, možda smo u ove dvije utakmice pokazali najviše u Europi. Moramo sada dignuti glavu, čekaju nas kup i prvenstvo, imamo još puno utakmica za odigrati."

Tiago Dantas je dodao: "Bili smo blizu, ali nismo uspjeli, život ide dalje. Imamo utakmicu u nedjelju, pa pauza. Frustrirajuće je, ali eto. Bio je ovo dug put, od Ludogoreca sve do ovdje. Stvarno su nevjerojatni, ali smo i mi pokazali puno. Bilo je 50-50, i mi smo mogli proći, ali su na kraju bili bolji u zadnjoj trećini i zasluženo su prošli dalje."
