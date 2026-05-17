Sin bivšeg vatrenog emotivno se oporstio od kluba nakon ispadanja u drugu ligu: 'Teško mi je to izgovoriti'

Vratar njemačkog St. Paulija i reprezentacije Bosne i Hercegovine Nikola Vasilj potvrdio je kako će na kraju ove sezone napustiti klub iz Hamburga. St. Pauli je u posljednjem kolu Bundeslige ispao u drugi rang zahvaljujući porazu od Wolfsburga u direktnom srazu za ostanak u ligi. Vasilj je bio i jedan od tragičara utakmice budući da je zabio autogol koji je Vukove vratio u prednost.

Nakon utakmice, sin bivšeg hrvatskog reprezentativca Vladimira Vasilja potvrdio je kako će na kraju sezone napustiti klub:

- Ovo je bila moja posljednja utakmica za St. Pauli. Teško mi je to izgovoriti. U nogometu je to nekad tako. Moraš nastaviti dalje. Posljednjih tjedana bio sam fokusiran na to da St. Pauli ostane u ligi. Sada me prvo čeka Svjetsko prvenstvo - rekao je nakon utakmice vratar Bosne i Hercegovine.

U klub je stigao 2021. iz Zoryhe Luhansk te je od tada skupio 167 nastupa u kojima je 43 puta sačuvao mrežu praznom. Najveći uspjeh u dresu kluba iz Hamburga upisao je 2024. kada su izborili promociju u Bundesligu. Još nije poznato gdje će nastaviti karijeru, ali ponuda mu ne bi trebalo nedostajati, pogotovo ako se iskaže na Svjetskom prvenstvu u dresu Zmajeva. Vrata Bosne i Hercegovine do sada je čuvao 25 puta.