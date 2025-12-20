Hoće li Sopićeva poruka smiriti navijače? 'Ljudi, ne tugujte. Izvući ćemo se, dovest ćemo ratnike'

Zvuči nevjerojatno, ali je istinito, Osijek će ovu sezonu završiti na posljednjem mjestu bez obzira na to kako u nedjelju Vukovar završi u Splitu jer uoči sraza s Hajdukom ima bod više od Osijeka. Mogli su Osječani bar prespavati na pretposljednjem mjestu da su pobijedili Slaven Belupo.

No, ovu tešku polusezonu završili su neuspješno, odigrali su 0:0 s Koprivničanima u zabetonirali se na dnu ljestvice. Imao je Osijek nekoliko dobrih situacija, Matković je bio u tri takve pozicije, ali do pogotka nisu uspjeli doći. Slaven Belupo je imao posjed, a na kraju susreta Osijek je imao i sreće jer igrači Slavena Belupa nisu iskoristili nekoliko dobrih prilika.

- Imali smo prigode, ali nismo zabili. Nogomet je pokvarena igra, često te kazni protivnik. Do 80. minute nisu imali ništa, ali onda su imali mogućnosti gdje smo mogli otići kraćih rukava u svlačionicu od tog boda. Jednostavno, ovakve utakmice kad se boriš za opstanak moraš dobiti. Dao sam ljudima u klubu popis prije dva tjedna, rekao sam na kojim pozicijama i koji igrači nam trebaju. Mislim da nam malo fali brzine i strasti te nešto što muškarci imaju, a to nemamo - živopisan je bio trener Osijeka Željko Sopić pa ponudio optimizam:

- Osječani, nemojte biti tužni preko Božića. Ovo je teško prizemljenje, ali vjerujte mi da ćemo dovesti ono što trebamo; ratnike koji će dovesti ovaj klub tamo gdje treba. S puno novih lica dočekat ćemo Dinamo na Opus areni. Ovo mjesto je realno, ali siguran sam da ćemo se izvući.