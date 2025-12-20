Kovačević otkrio što je s Mišićem pa odgovorio na pitanje ima li želja za koji novi transfer

Nogometaši Dinama uspješno su zaključili jesenski dio sezone, svladavši na Maksimiru gradskog rivala Lokomotivu s 2:0 u utakmici 18. kola HNL-a. Pogotke za Plave postigli su Fran Topić već u 11. minuti i Dion Drena Beljo u 57. minuti, čime su osigurali da će zimsku stanku dočekati na vrhu ljestvice, s četiri boda prednosti ispred Hajduka, koji ima utakmicu manje. Bio je to rasplet kakav su u plavom taboru dugo priželjkivali. "Htjeli smo prvi dio završiti na prvom mjestu. Nije Dinamo dugo bio prvi na polusezoni, evo sad već tri godine. Odmor neće dugo trajati. A hoće li biti miran, Hajduk je tu...", izjavio je nakon susreta vidno zadovoljni trener Mario Kovačević, aludirajući na sjajnu seriju rezultata u posljednjih pet kola u kojima je njegova momčad upisala četiri pobjede i tek jedan remi, i to protiv najvećeg rivala.

Ipak, pobjedu i slavlje donekle je zasjenila ozljeda kapetana Josipa Mišića, koji je zbog problema s koljenom morao napustiti travnjak prije vremena. S obzirom na njegovu važnost za momčad, na tribinama je zavladala tiha zabrinutost, no Kovačević je nakon utakmice ponudio optimistične vijesti. "Koljeno je, ali nadam se da nije ništa teže. Izveli smo ga na vrijeme, trebalo bi sve biti dobro", kratko je poručio trener Dinama, dajući naslutiti kako bi ključni veznjak trebao biti spreman za početak priprema i izazove koji slijede u nastavku prvenstva.

S obzirom na to da se bliži zimski prijelazni rok, neizbježno je bilo i pitanje o mogućim pojačanjima, pogotovo jer će Dinamo na neko vrijeme ostati bez Monsefa Bakrara i Ismaela Bennacera koji odlaze na Afrički kup nacija. Unatoč tome, Kovačević ne pokazuje znakove panike i ne najavljuje veliku kupovinu, već šalje poruku povjerenja igračima koje ima na raspolaganju. "Imamo mi puno rezervi kod nas, treba iz njih izvući maksimum", jasno je kazao Kovačević. Njegov stav sugerira kako vjeruje da postojeća širina kadra može nadomjestiti privremene izostanke.

Svoju tezu o unutarnjim rezervama potkrijepio je i pohvalama na račun Frana Topića, strijelca vodećeg pogotka, koji je donedavno bio u drugom planu. "Drago mi je zbog Frana. On je malo kasnio na pripreme, a kod nas je velika konkurencija. Govorio sam mu da mora iskoristiti priliku kad je dobije, a on je to napravio na najbolji mogući način. Jako sam sretan zbog njega", zaključio je Kovačević, čime je potvrdio da će priliku u nastavku sezone tražiti prvenstveno unutar vlastitih redova. Momčad sada odlazi na dvotjedni odmor, a pripreme za proljetni dio sezone počinju petog siječnja u Čatežu.