Rakitićeva objava na Instagramu izazvala lavinu reakcija, javio mu se i legendarni Iniesta

U jeku priprema za subotnji Vječni derbi na Poljudu, gdje će snage odmjeriti Hajduk i Dinamo, klubovi koji su bodovno poravnati na vrhu ljestvice, atmosferu je dodatno podgrijao tehnički direktor splitskog kluba, Ivan Rakitić. Bivši reprezentativac, koji je kopačke o klin objesio prije nešto više od dva mjeseca, objavom na društvenim mrežama dirnuo je navijače i pokazao koliko mu znači nova uloga. Na svom Instagram profilu, točno dva mjeseca nakon preuzimanja funkcije, Rakitić se osvrnuo na prve korake u svijetu nogometne operative. "Dva mjeseca u ovom novom poslu, moj prvi prijelazni rok izvan terena. Puno naučenog i još više motivacije za izazove koji dolaze", napisao je Rakitić, zahvalivši se klubu i sportskom direktoru Goranu Vučeviću na prilici i povjerenju.

Objava je izazvala lavinu pozitivnih reakcija, no jedan se komentar posebno istaknuo. Javio se legendarni Andrés Iniesta, Rakitićev suigrač iz zlatnih dana Barcelone. "Ovo je druga razina brate", napisao je slavni Španjolac, čestitajući na uspješnom prijelazu u direktorsku ulogu. Iniestina poruka oduševila je navijače i potvrdila ugled koji Rakitić uživa u svjetskim nogometnim krugovima.

Podsjetimo, Rakitićev put u Hajduku bio je strelovit. Nakon što je u srpnju 2024. ispunio san zaigravši za splitske bile, točno godinu dana kasnije, 7. srpnja 2025., objavio je kraj igračke karijere. Nije dugo mirovao jer mu je klub, samo deset dana kasnije, ukazao povjerenje i imenovao ga tehničkim direktorom. U novoj ulozi ključni je suradnik sportskog direktora Gorana Vučevića, zadužen za igrače i stručni stožer prve momčadi.