Luka Modrić oglasio se nakon što je zabio prvi pogodak za Milan, evo kakvu je poruku napisao

Hrvatski kapetan Luka Modrić (40), koji je u nedjelju navečer svojim pogotkom donio AC Milanu pobjedu 1-0 protiv Bologne u trećem kolu Serie A, izjavio je nakon utakmice kako se nada da ga ljudi više neće podsjećati na to koliko ima godina.

"Bio je ovo odličan način za proslavu, a ja se nadam da me ljudi više neće podsjećati na to koliko imam godina", izjavio je za talijanske medije Modrić, kojemu je to bio premijerni pogodak u dresu "Rossonera".

Prije šest dana, u 190. nastupu u hrvatskom dresu i pobjedi 4-0 protiv Crne Gore, Modrić je proslavio 40. rođendan. U toj utakmici nije imao sreće, lopta nikako nije htjela u mrežu. U nedjelju na San Siru u 61. minuti stigla je zaslužena nagrada. Belgijski reprezentativac Alexis Saelemaekers dao je savršenu "rolicu", a Modrić je s vrha 16-erca zatresao mrežu.

"Bilo je lako zabiti nakon odlične lopte Saelemaekersa, njemu idu zasluge. Najvažnija je ipak pobjeda. Mislim da smo se odlično borili kao ekipa. Siguran sam da će nam iz utakmice u utakmicu rasti samopouzdanje. Također, vjerujem da ćemo biti još bolji kad se međusobno budemo više razumjeli (na terenu)", kazao je Modrić, koji je postao tek peti igrač u povijesti Serie A koji se je upisao u strijelce nakon što je navršio 40 godina.

Dan nakon utakmice Modrić je na svom Instagramu objavio nekoliko fotografija s utakmice te napisao:

- Važna pobjeda na domaćem terenu! Sretan sam što sam zabio prvi gol za Milan.