IKONA VATRENIH

Pročitajte kako se Talijani klanjaju neuništivom Luki Modriću. Legenda ponovno oduševljava svijet

Serie A - AC Milan v Bologna
Daniele Mascolo/REUTERS
VL
Autor
Vecernji.hr
15.09.2025.
u 17:04

Prije šest dana, u 190. nastupu u hrvatskom dresu i pobjedi 4-0 protiv Crne Gore, Modrić je proslavio 40. rođendan. U toj utakmici nije imao sreće, lopta nikako nije htjela u mrežu. U nedjelju na San Siru u 61. minuti stigla je zaslužena nagrada. Belgijski reprezentativac Alexis Saelemaekers dao je savršenu "rolicu", a Modrić je s vrha 16-erca zatresao mrežu.

Hrvatski kapetan Luka Modrić (40), koji je u nedjelju navečer svojim pogotkom donio AC Milanu pobjedu 1-0 protiv Bologne u trećem kolu Serie A, izjavio je nakon utakmice kako se nada da ga ljudi više neće podsjećati na to koliko ima godina.

"Bio je ovo odličan način za proslavu, a ja se nadam da me ljudi više neće podsjećati na to koliko imam godina", izjavio je za talijanske medije Modrić, kojemu je to bio premijerni pogodak u dresu "Rossonera". 

"Bilo je lako zabiti nakon odlične lopte Saelemaekersa, njemu idu zasluge. Najvažnija je ipak pobjeda. Mislim da smo se odlično borili kao ekipa. Siguran sam da će nam iz utakmice u utakmicu rasti samopouzdanje. Također, vjerujem da ćemo biti još bolji kad se međusobno budemo više razumjeli (na terenu)", kazao je Modrić, koji je postao tek peti igrač u povijesti Serie A koji se je upisao u strijelce nakon što je navršio 40 godina. 

''Nogomet je jednostavna igra – barem tako tvrdi Massimiliano Allegri. No, pravi majstor u sredini terena je Luka Modrić, piše Corriere dello Sport. 'Njegovi potezi izgledaju poput poteza slikarskog kista: uvijek odmjereni, nikad previše, uvijek taman za otvoriti prostor ili stvoriti ideju. Pogodak dolazi kao posljedica igre. Tako je bilo i sinoć na San Siru kada je hrvatski kapetan, nekoliko dana nakon 40. rođendana, postigao svoj prvijenac za Milan i ušao u povijest Serie A.'' piše Corriere dello Sport i nastavlja:

''Alexis Saelemaekers povukao je akciju, prošao svog čuvara i ubacio povratnu loptu. Na rubu kaznenog prostora čekao je Modrić, smiren i precizan. Pred njim su bila dvojica braniča Bologne, ali hrvatskom genijalcu to nije predstavljalo nikakav problem. Njegov udarac bio je tek formalnost – lopta je završila u mreži, a Milan je slavio 1:0'', oduševljeni su Talijani zbog prvijenca 40-godišnje legende.

Evo što je Modrić napravio nakon gola, ovo nismo vidjeli u prijenosu
Milan hrvatska nogometna reprezentacija Vatreni Luka Modrić

