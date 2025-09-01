Radomir Đalović se javio nakon što mu je Rijeka uručila otkaz, njegova poruka i više je nego jasna

Radomir Đalović više nije trener Rijeke. Odluka je Đaloviću priopćena na jutarnjem sastanku sa sportskim direktorom Darkom Raić-Sudarom. Novi trener Rijeke biti Victor Sanchez, 49-godišnji Španjolac, donedavni trener ljubljanske Olimpije. A nakon otkaza Đalović se javio na društvenim mrežama.

"Drage navijačice i navijači Rijeke, draga Armada, svi kojima je Rijeka u srcu... Hvala vam na nevjerojatnih godinu dana koje sam imao čast provesti na klupi NK Rijeke. Biti trener ovog kluba bilo je vrijeme koje će zauvijek imati posebno i neizbrisivo mjesto u mom srcu. Bio sam uz Rijeku i kao igrač u trenucima kad nije bilo lako i kada su uvjeti bili teški, kad smo se zajedno borili za svaki korak naprijed. Do danas,kao trener, imao sam privilegiju voditi ovaj klub do najvećih visina hrvatskog nogometa – do osvajanja prvenstva i Kupa Hrvatske i na kraju plasmana u Konferencijsku ligu. Te emocije, ti trenuci kad je Rujevica eksplodirala od sreće nakon pobjede nad Slaven Belupom, i kasnije veličanstvena slavlja na Korzu – to su slike i osjećaji koje ću zauvijek nositi sa sobom.

No ono što je bilo još važnije od trofeja su naši zajednički trenuci – kada smo patili zajedno, kada smo se dizali zajedno i kada smo na kraju slavili kao jedna velika obitelj. Vi, navijači, bili ste naš vjetar u leđa, naša snaga i naša inspiracija. Armada, hvala što ste nas nosili kad nam je bilo najteže i što ste našu pobjedu učinili još većom.

Želim zahvaliti predsjedniku Damiru Miškoviću i svima u Upravi kluba na ukazanom povjerenju, sportskom segmentu, svim mojim najbližim suradnicima, posebno igračima, ali i ljudima koji nisu u prvom planu – onima koji održavaju stadion, čistačicama, ljudima u restoranu, svima u Radnoj zajednici. Svatko od vas ugradio je dio sebe u ovaj rezultat, i to nikada neću zaboraviti.

Odlazim ispunjen, ponosan i sretan radi novih izazova koji čekaju i vas i mene. Odlazim kao čovjek koji je ostvario svoje snove, ali i s uvjerenjem da će Rijeka i dalje rasti, jer ima vas – najbolju podršku na svijetu.

Forza Fiume", napisao je Đalović.

Đalovićeva era, iako relativno kratka, ostat će upisana zlatnim slovima u povijest kluba. Preuzevši momčad u ljeto 2024., naslijedivši Željka Sopića, stvorio je nevjerojatnu sinergiju između igrača, navijača i grada. "Ovo je za naše navijače, za predsjednika, za cijeli klub i grad. Najveća je zasluga mojih igrača koji su pokazali kakva su kvaliteta, kakva su klasa", emotivno je poručio nakon osvajanja naslova, uvijek stavljajući momčad u prvi plan. Njegova Rijeka nije "umirala u ljepoti", ali je "umirala od želje" na terenu, što je prepoznala i cijela liga. Na svečanoj dodjeli nagrada krajem prošle sezone nagradu za najboljeg trenera uručio mu je izbornik Zlatko Dalić, a uspjeh kluba zaokružili su Martin Zlomislić kao najbolji vratar i Toni Fruk kao najbolji mladi igrač HNL-a.