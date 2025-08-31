Gonzalo Garcia: Vidjelo se da se igrači Rijeke bore za Đalovića, sve su dali za njega

U velikom Jadranskom derbiju na Poljudu Hajduk i Rijeka podijelili su bodove odigravši 2:2 pred više od 29.000 gledatelja, a domaćin je do remija stigao tek u šestoj minuti sudačke nadoknade. Bila je to utakmica puna tempa, prilika i uzbuđenja, u kojoj su obje momčadi imale svoje trenutke, a trener Hajduka Gonzalo Garcia nakon susreta nije skrivao zadovoljstvo ishodom.
- Kad zabiješ u nadoknadi moraš biti zadovoljan. Iako nije bila najbolja utakmica, ponekad smo htjeli previše i imali smo problema, ali zaslužili smo ovaj rezultat. Bili smo vrlo efikasni, oni su imali nekoliko šansi, pogodili smo stative i imali dobre trenutke. Oni su poveli 2:1, ali mislim da smo na kraju zaslužili bod - kazao je Garcia.
Trener je posebno pohvalio borbenost svojih igrača i energiju koju su pokazali.
- Vidjeli ste kako se igrači Rijeke bore za svog trenera. Sve su dali od sebe za njega. Strašno su puno radili, trudili su se, bili su pod pritiskom i bili su težak protivnik. Baš se vidjelo koliko im je stalo. Pokušali smo ih pritisnuti sa strašću i energijom. Sretan sam i zbog Pukštasa, mislim da raste i da se njegova kvaliteta sve više vidi. On može biti opasan u različitim situacijama, kao i mnogi drugi mladi igrači. Odradili smo dobar prijelazni rok, novi Španjolci trebaju još vremena jer nisu trenirali u grupi - dodao je Garcia te se osvrnuo na utakmicu koja se igra za dva tjedna zbog reprezentativne pauze.
- Varaždin? Težak teren i teška utakmica. Drago mi je što neki naši igrači idu s reprezentacijama, a nama neće loše doći da se malo odmorimo jer je do sada bilo dosta stresno. Španjolci će morati raditi, igrat ćemo i prijateljske utakmice kako bismo ostali u ritmu - zaključio je trener Hajduka.
