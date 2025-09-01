Radomir Đalović je smijenjen! Večernji doznao tko će preuzeti prvaka Hrvatske

Radomir Đalović više nije trener Rijeke! Odluka je, doznaje Večernji list, Đaloviću priopćena na jutarnjem sastanku sa sportskim direktorom Darkom Raić-Sudarom. Još nije službeno potvrđeno, ali doznali smo da će novi trener Rijeke biti Victor Sanchez, 49-godišnji Španjolac, donedavni trener ljubljanske Olimpije. Ubrzo nakon naše objave vijest je potvrdio i HNK Rijeka u objavi na svojim službenim stranicama.

"Radomir Đalović razriješen je dužnosti glavnog trenera HNK Rijeka. Nekadašnji napadač bijelih, potom pomoćni trener, a od početka prošle sezone i prvi čovjek stručnog stožera, zaključio je svoju epizodu na klupi riječkog prvoligaša nakon 52 utakmice u nešto više od godinu dana. U tom je razdoblju Rijeka drugi put u klupskoj povijesti osvojila naslov prvaka, kojem je dodala i trofej pobjednika SuperSport Hrvatskog kupa, te osigurala plasman u skupine Konferencijske lige. Kao glavni trener Rijeke, Đalović je momčad vodio u 52 susreta, ostvarivši 23 pobjede, 15 remija i 14 poraza. HNK Rijeka zahvaljuje Radomiru Đaloviću i njegovu stožeru na doprinosu i ostvarenim rezultatima te svima želimo mnogo sreće i uspjeha u nastavku trenerske karijere", napisali su u priopćenju.

Potres na Rujevici odjeknuo je hrvatskim nogometnim prostorom. Radomir Đalović, arhitekt povijesne dvostruke krune u sezoni 2024./2025., više nije trener Rijeke. Odluka uprave kluba uslijedila je nakon bolnog ispadanja iz Europe i niza lošijih rezultata na početku nove sezone, a kap koja je prelila čašu bio je težak poraz od 5:0 protiv grčkog PAOK-a u doigravanju za Europsku ligu. Ironično, samo nekoliko mjeseci ranije, Đalović je s istom momčadi slavio naslov prvaka i osvajanje Hrvatskog kupa, donijevši na Kvarner euforiju kakva se ne pamti od 2017. godine. Njegov put od pomoćnog trenera, koji je na klupu stigao "na mala vrata", do heroja navijača i osvajača trofeja, naglo je prekinut, ostavljajući gorak okus nakon sezone iz snova u kojoj je proglašen i najboljim trenerom lige.

Na njegovo mjesto dolazi Španjolac Víctor Sánchez del Amo, ime koje navijačima Rijeke nije nepoznato. Prošle sezone, Sánchez je s ljubljanskom Olimpijom osvojio slovensko prvenstvo, ali i izbacio upravo Rijeku iz europskih natjecanja, i to s identičnim rezultatom koji je presudio Đaloviću – pobjedom od 5:0 u Ljubljani. Njegov dolazak tumači se kao jasan pokazatelj smjera u kojem novi američki vlasnici žele voditi klub. Očekuje se da će Španjolac donijeti moderniji, taktički organiziraniji i smisleniji nogomet, za razliku od stila koji se često bazirao na nevjerojatnoj borbenosti i fanatizmu, a koji je Đalović usadio u svoju momčad. Tranzicija je, čini se, započela, a u prvoj utakmici nakon reprezentativne stanke Rijeku će voditi novi trener.

Đalovićeva era, iako relativno kratka, ostat će upisana zlatnim slovima u povijest kluba. Preuzevši momčad u ljeto 2024., naslijedivši Željka Sopića, stvorio je nevjerojatnu sinergiju između igrača, navijača i grada. "Ovo je za naše navijače, za predsjednika, za cijeli klub i grad. Najveća je zasluga mojih igrača koji su pokazali kakva su kvaliteta, kakva su klasa", emotivno je poručio nakon osvajanja naslova, uvijek stavljajući momčad u prvi plan. Njegova Rijeka nije "umirala u ljepoti", ali je "umirala od želje" na terenu, što je prepoznala i cijela liga. Na svečanoj dodjeli nagrada krajem prošle sezone nagradu za najboljeg trenera uručio mu je izbornik Zlatko Dalić, a uspjeh kluba zaokružili su Martin Zlomislić kao najbolji vratar i Toni Fruk kao najbolji mladi igrač HNL-a.

Uspjesi prošle sezone, koje je potvrdio i predsjednik HNS-a Marijan Kustić nazvavši je "prekrasnom i nevjerojatno konkurentnom", sada se čine kao daleka prošlost. Đalović, čovjek koji je proljetos eliminirao Hajduk u polufinalu Kupa i do kraja se borio za svaki bod, zatvorio je svoj riječki krug. Njegov odlazak označava kraj jedne romantične priče i početak nove, pragmatičnije ere pod američkim vodstvom i sa španjolskim stručnjakom na čelu, koji će imati težak zadatak ponoviti uspjehe svog prethodnika, ali na drukčiji način.

Víctor Sánchez del Amo (48) bivši je španjolski reprezentativac i igrač s impresivnom karijerom. Ponikao u slavnoj školi madridskog Reala, s "kraljevskim klubom" osvojio je naslov prvaka Španjolske i Ligu prvaka 1998. godine. Ipak, najbolje igračke dane proveo je u Deportivu iz La Coruñe, s kojim je 2000. godine senzacionalno osvojio La Ligu i kasnije dva Superkupa te Kup kralja. Kao desno krilo poznat po sjajnim centaršutevima, za španjolsku reprezentaciju upisao je osam nastupa.

Nakon igračke karijere, posvetio se trenerskom poslu, isprva kao pomoćnik u Getafeu, Sevilli i Olympiacosu. Prvi samostalni posao dobio je 2015. u svom Deportivu, a kasnije je vodio grčki Olympiacos, Real Betis, Málagu i Cartagenu. Njegova trenerska karijera bila je turbulentna, često s kratkim mandatima i otkazima, poput onog u Olympiacosu gdje je smijenjen nakon samo dva mjeseca zbog ispadanja iz kvalifikacija za Ligu prvaka. Ipak, prošle sezone je s Olimpijom iz Ljubljane ostvario najveći trenerski uspjeh, osvojivši svoj prvi trofej – naslov prvaka Slovenije, što ga je i preporučilo novim vlasnicima Rijeke.