Navijači Dinama oduševljeni: Bravo, dečki! Ovako se titula vraća u Zagreb

Dinamo je na Maksimiru uvjerljivo svladao Istru 4:0 i poslao jasnu poruku konkurenciji. Od prve minute plavi su nametnuli ritam, igrali agresivno i konkretno, a navijači su nakon posljednjeg sučevog zvižduka društvene mreže preplavili komentarima zadovoljstva i optimizma. Većina se slaže – ovo je bio Dinamo kakav žele gledati.

Marko Horvat:

- E ovo čekamo cijelu sezonu! Od prve minute ozbiljno, agresivno i bez podcjenjivanja. Bravo dečki!

Ivan Kovačević:

“Kad Dinamo igra brzo prema naprijed i ne komplicira, razlika u kvaliteti je ogromna. Četiri komada su najmanje što je Istra mogla dobiti.”

Posebno se isticala čvrstina obrane i koncentracija kroz svih 90 minuta, što je ove sezone znalo biti problem.

Tomislav Radić:

- Nula otraga mi je možda i važnija od četiri gola. Ovako treba izgledati ozbiljna momčad.

Dario Novak:

- Presing je bio fantastičan. Istra nije mogla izaći iz svoje polovice. Tako se osvaja prvenstvo.

Navijači su pohvalili i trenerske odluke, ističući da je sastav bio pogođen, a igra protočna i napadački orijentirana.

Luka Marić:

- Trener je pogodio sastav. Napokon hrabro i napadački od starta.

Ana Lončar:

. Mladi su donijeli energiju i svježinu. To se odmah vidi na terenu.

Atmosfera na stadionu također je dobila visoke ocjene.

Petra Jurić:

- Osjetilo se od prve minute da će biti dobra večer. Maksimir je živio s momčadi.

Ipak, dio navijača poziva na oprez i smirivanje euforije.

Hrvoje Kralj:

- Super je ovo, ali treba kontinuitet. Jedna utakmica ne znači ništa ako se ne ponovi već sljedeće kolo.

Mario Babić:

- Ne treba poletjeti, ali ako ovako budemo igrali do kraja sezone, nema zime.

Zaključak većine je jasan – Dinamo je pokazao lice šampiona. Ostaje za vidjeti može li ovu razinu igre zadržati u kontinuitetu, ali jedno je sigurno: Maksimir je nakon dugo vremena vidio uvjerljivu, sigurnu i dominantnu predstavu svojih miljenika.