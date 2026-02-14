Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 143
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
RIJEKA - VARAŽDIN 3:1

VIDEO Rijeka pobijedila Varaždin, pao jedan od najljepših golova HNL-sezone

Rijeka: Rijeka i Varaždin sastali se u 22. kolu Prve HNL
Foto: Goran Kovacic/PIXSELL
1/5
VL
Autor
Stipe Karadžole/Hina
14.02.2026.
u 19:11

Vrlo lako i uvjerljivo su nogometaši Rijeke pred svojim navijačima pobijedili Varaždin 3-1 (1-0) u ogledu 22. kola HNL-a, čime su prekinuli pobjednički niz gostujućeg sastava

Rijeka je pobijedila u prvenstvu nakon što nije slavila u posljednja tri ligaška nastupa, u tom je razdoblju jednom izgubila i dva puta remizirala. Varaždin je u nastavku sezone prije poraza na Rujevici pobijedio tri puta u tri nastupa. GOLOVE S DVOBOJA POGLEDAJTE OVDJE

U 20. minuti Rijeka je postigla prvi pogodak, a strijelac je bio Tiago Dantas. Utakmica je riješena početkom drugog poluvremena kada je prvo Ante Matej Jurić u 48. bio strijelac za 2-0, dok je Dejan Petrovič u 62. minuti pogodio za 3-0. U 91. minuti Varaždin je došao do počasnog gola, a domaću je mrežu naciljao Sven Lesjak.

Rijeka i Varaždin sada su se bodovno izjednačili na ljestvici, s tim da je Rijeka treća, a Varaždin na četvrtoj poziciji. Vrlo brzo je Rijeka imala priliku povesti protiv Varaždina jer je nakon igranja rukom Mladenovskog dosuđen jedanaesterac za domaćina. Pucao je u 10. minuti Fruk, ali je udarac zaustavio gostujući vratar Zelenika.

Neiskorišteni jedanaesterac očito je samo dodatno motivirao Rijeku koja je vrlo brzo potom imala dvije šanse preko Dantasa i Fruka, a onda je domaći sastav i poveo u 20. minuti. Veliki dio posla obavio je Fruk koji je prošao kroz gostujuću obranu i asistirao Dantasu za 1-0 i slavlje domaćih navijača.

Nastavila je Rijeka i nakon vodstva pritiskati suparnika koji je bio zbijen na svoju polovicu, a najveća je prijetnja Varaždinu bio razigrani Dantas. Prvu šansu gosti su imali u 35. minuti kada je Duvnjak ipak bio za malo neprecizan. U završnici prvog poluvremena nove je dvije prilike složila Rijeka. Prvi je zaprijetio Fruk, a u nadoknadi prvog dijela na pladnju je gol za 2-0 imao Jurić. No, još je jednom sjajno reagirao gostujući vratar Zelenika koji je bio apsolutni junak Varaždina i razlog zašto je domaćin imao samo gol prednosti uoči odmora.

No, vrlo brzo početkom nastavka Rijeka je riješila sve dvojbe u ovom susretu. U 48. minuti Jurić je bio strijelac za 2-0, dok je nakon promašene šanse Adu-Adjeija sve riješeno u 62. minuti. Nakon kornera lopta se odbila do vrha šesnaesterca gdje ju je dočekao Petrovič, zamahnuo sjajno volej udarac i pogodio za 3-0. U sudačkoj nadoknadi, u 91. minuti, Lesjak bio strijelac počasnog gostujućeg pogotka.
Ključne riječi
HNL Varaždin Rijeka

Još nema komentara

Nema komentara. Prijavite se i budite prvi koji će dati svoje mišljenje.
Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!