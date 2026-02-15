UŽIVO OD 17.45 Hajduk s Livajom nastavlja lov za Dinamom, ovo su sastavi momčadi

BEZ DLAKE NA JEZIKU

Ikona HNL-a je jasna: Ne vjerujem u ono što se priča. Osijek može ispasti iz lige

U nogometu je sve moguće. Pratim i Vukovar kako igra. On praktički nema što izgubiti, njega su svi već "izbacili" u drugu ligu čim je ušao u prvu. I zato je Vukovaru puno lakše u ovoj situaciji nego Osijeku - kaže nam Mato Neretljak