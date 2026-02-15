UŽIVO OD 17.45 Hajduk s Livajom nastavlja lov za Dinamom, ovo su sastavi momčadi

Ovako će momčadi taktički izgledati.
Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja.
Ćurćija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Bubanja - Akere, Teklić, Čolina - Jakupović, Matković-
Evo kako sada stoje stvari u poretku HNL-a:
Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je posljednji dvoboj 22. kola HNL-a u kojem se na Opus Areni sastaju Osijek i Hajduk. U oprečnim raspoloženjima momčadi dočekuju današnji susret. Hajduk je u prošlom kolu pobijedio Slaven Belupo, dok su Osječani nakon poraza od Varaždina opet zasjeli na zadnje mjesto prvoligaške ljestvice.
Komentara 1
Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.
Želite prijaviti greške?
Ne propustite
Vučić zadao bolan udarac Đokoviću: 'Ovo je samo početak, osveta režima tek je krenula...'
Hrvat je zaludio Otok! Nije mogao zamisliti bolji početak, već su ga proglasili herojem
VIDEO Nova neugodnost za Plenkovića: Član vladajuće koalicije pjeva o Anti Paveliću kao vođi svih Hrvata
Njemački stil točenja goriva uštedjet će vam novce: Ovo je najpovoljnije doba dana za otići na pumpu
Želite prijaviti greške?
U slobodi se i prijetnje oslobode. Dobivali smo ih, kao i zabrane, prestanak ugovora dogovoren s ministricom
'Iako smo prije baratali brojkom od 1,6 milijuna Amerikanaca hrvatskog podrijetla, ima nas oko milijun'
VIDEO Robot Rinno: Ja sam iz Imotskog, a sada sam stacioniran u Zagrebu. Kaj oćeš da ti nekaj velim na zagrebačkom?
Još iz kategorije
Derbi Osijeka i Hajduka proglašen utakmicom visokog rizika, policija izdala posebno priopćenje
"Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice", navodi se u MUP-ovom priopćenju
Ikona HNL-a je jasna: Ne vjerujem u ono što se priča. Osijek može ispasti iz lige
U nogometu je sve moguće. Pratim i Vukovar kako igra. On praktički nema što izgubiti, njega su svi već "izbacili" u drugu ligu čim je ušao u prvu. I zato je Vukovaru puno lakše u ovoj situaciji nego Osijeku - kaže nam Mato Neretljak
VIDEO Rijeka pobijedila Varaždin, pao jedan od najljepših golova HNL-sezone
Vrlo lako i uvjerljivo su nogometaši Rijeke pred svojim navijačima pobijedili Varaždin 3-1 (1-0) u ogledu 22. kola HNL-a, čime su prekinuli pobjednički niz gostujućeg sastava
Navijači Dinama oduševljeni: Bravo, dečki! Ovako se titula vraća u Zagreb
Od prve minute plavi su nametnuli ritam, igrali agresivno i konkretno, a navijači su nakon posljednjeg sučevog zvižduka društvene mreže preplavili komentarima zadovoljstva i optimizma
Kovačević nakon velike pobjede Dinama: Dobri smo, samo jedna stvar još mora biti bolja
Dinamo je na Maksimiru deklasirao Istru 4:0 i pobjegao Hajduku na osam bodova prednosti. Trener Mario Kovačević bio je zadovoljan igrom, posebno obranom, no istaknuo je jedan segment igre koji se mora popraviti uoči europskih izazova
Pogledajte pogotke s Maksimira: Dinamo bez pardona protiv Istre na plavo Valentinovo
Plavi navijači svakako mogu biti zadovoljni predstavom Dinama, od početka do kraja igrali su u visokom ritmu i svakako su zaslužili ovako uvjerljivu pobjedu protiv suparnika koji je bio nemoćan u susretu s tako razigranim Kovačevićevim igračima
Dinamo je sada svjetlosnim godinama ispred bilo kojeg drugog kluba u HNL-u!
Tako kvalitetni obrambeni temelji omogućavaju Dinamu da u ligaškim okršajima čak ne mora ni pružati nekakvu rapsodiju prema naprijed da bi dolazio do sigurnih pobjeda, iako je ovdje pokazao i više nego dovoljno prema naprijed
Plavi srušili Istru na veliki dan i opet pobjegli Hajduku, pogledajte ljestvicu SHNL-a
Nikakvih problema momčad Marija Kovačevića nije imala protiv slabe Istre koja danas na Maksimiru nije pokazala gotovo ništa
FOTO Teška ozljeda Lokomotivinog dragulja: Teren je napustio u suzama i na nosilima
Težina ozljede bit će poznata tek u sljedećih nekoliko dana, kada mladi stoper odradi potrebne pretrage, ali sudeći da je po izlasku s terena jedva susprezao suze, čini se da ga čeka poduža pauza
Volim te Hajduče, što tražim od tebe Nisu čak ni pobjede Samo srce to Tvoje Hajdučko Svima poznato) Jednom kada ostarim I zadnji put te pozdravim (umrijet ću ti ja A ti nikada To već svatko zna