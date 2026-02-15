Naši Portali
Marko Pavić
OSIJEK - HAJDUK

UŽIVO OD 17.45 Hajduk s Livajom nastavlja lov za Dinamom, ovo su sastavi momčadi

Split: Hajduk i Osijek sastali se u 13. kolu SuperSport HNL-a
Ivana Ivanovic/PIXSELL
15.02.2026. u 16:42
Tekstualni prijenos utakmice 22. kola HNL-a između Osijeka i Hajduka pratimo na portalu Večernjeg lista
OSIJEK
-
HAJDUK
HNL - 22. kolo, 17.45, Opus Arena, Osijek
TAKTIČKE POSTAVE

Ovako će momčadi taktički izgledati.

HAJDUK

Silić - Sigur, Šarlija, Raci, Hrgović - Guillamon, Krovinović - Brajković, Pukštas, Rebić - Livaja.

OSIJEK

Ćurćija - Karačić, Hasić, Jelenić, Barišić - Bubanja - Akere, Teklić, Čolina - Jakupović, Matković-

LJESTVICA

Evo kako sada stoje stvari u poretku HNL-a:
 

Tablice omogućuje Sofascore
POČETAK

Lijepi vam pozdrav, poštovani čitatelji i pratitelji portala Večernjeg lista. Pred nama je posljednji dvoboj 22. kola HNL-a u kojem se na Opus Areni sastaju Osijek i Hajduk. U oprečnim raspoloženjima momčadi dočekuju današnji susret. Hajduk je u prošlom kolu pobijedio Slaven Belupo, dok su Osječani nakon poraza od Varaždina opet zasjeli na zadnje mjesto prvoligaške ljestvice.

Komentara 1

Avatar barba_arba
barba_arba
17:00 15.02.2026.

Volim te Hajduče, što tražim od tebe Nisu čak ni pobjede Samo srce to Tvoje Hajdučko Svima poznato) Jednom kada ostarim I zadnji put te pozdravim (umrijet ću ti ja A ti nikada To već svatko zna

