Hajduk je bio daleko bolji, no to i ne znači baš puno jer je Osijek užasan

Razlika u kvaliteti između Osijeka i Hajduka u dvoboju 22. kola HNL-a je bila izrazito očita. Hajduk je upisao 2:0 pobjedu na Opus Areni te se njome zadržao na minus pet bodova zaostatka za vodećim Dinamom, dok je Osijek ostao na dnu ligaške ljestvice s dva boda zaostatka za pretposljednjim Vukovarom.
Bila je ovo utakmica na čiji dojam ne utječu pretjerano taktičke postavke ili geometrijske pojedinosti na terenu. Na dojam o ovoj utakmici isključivo utječe činjenica da nogometaši Hajduka jednostavno igraju bolje; dodaju se preciznije, kreću se smislenije te donose bolje odluke. Istini za volju, to protiv Osijeka nije ni pretjerano težak zadatak jer razina na kojoj igra momčad Željka Sopića je zabrinjavajuća i bez ikakve zadrške zaslužuje posljednje mjesto na prvenstvenoj ljestvici, čak se može reći da su u ovom trenutku i brojne drugoligaške momčadi bolje. Igrači Osijeka promašuju dodavanja ponekad i za po dva metra, dodaju loptu kad ju trebaju ponijeti i obrnuto te vrlo često kasne u zatvaranju suparničkih igrača kada su van posjeda.
Posebno razočarenje u redovima Osijeka su, barem u svojim dosadašnjim periodima, Tonio Teklić i Vladan Bubanja. Nogometaši koji su relativno nedavno bili među najboljima u ligi na svojim pozicijama u Varaždinu, odnosno Lokomotivi, trenutačno nisu ni sjena tih izvedbi od prethodnih godina
Gonzalo Garcia: U Hajduku se uvijek nešto događa, bio je ovo zahtjevan tjedan
- Bio je ovo zahtjevan tjedan. Otišli smo na trening znajući da nas čeka konferencija za medije, a nismo znali što će se dogoditi. U Hajduku se uvijek nešto događa. Igrači moraju ostati fokusirani. Na terenu se vidi njihova mentalna snaga. Ne boje se igrati i to je najvažnije.
Željko Sopić: Neobjašnjivo mi je ovo što smo radili, morat ćemo ozbiljno razgovarati
- Kada u utakmicu uđete s praktički poklonjenih 1:0 za protivnika, teško je igrati, pogotovo u situaciji u kojoj se nalazimo. Bilo je danas dvije-tri reakcije koje su mi kao treneru teško objašnjive. Takve se pogreške na ovoj razini ne bi smjele događati. O nekim stvarima morat ćemo ozbiljno razgovarati u svlačionici - poručio je.
Gorica i Vukovar 1991 odigrali bez golova
I prethodna dva ogleda ovih klubova su završila bez pobjednika, u studenom je u Velikog Gorici bilo 1-1, a u kolovozu u Vinkovcima 2-2.
Hajduk slavio protiv blijedog Osijeka, Livaja zabio iz penala
Tekstualni prijenos utakmice 22. kola HNL-a između Osijeka i Hajduka pratimo na portalu Večernjeg lista
Derbi Osijeka i Hajduka proglašen utakmicom visokog rizika, policija izdala posebno priopćenje
"Ovim putem pozivamo sve navijače, posjetitelje i građane na fer, korektno i sportsko navijanje bez rasističkog i diskriminatornog skandiranja prije, za vrijeme i nakon utakmice", navodi se u MUP-ovom priopćenju
Ikona HNL-a je jasna: Ne vjerujem u ono što se priča. Osijek može ispasti iz lige
U nogometu je sve moguće. Pratim i Vukovar kako igra. On praktički nema što izgubiti, njega su svi već "izbacili" u drugu ligu čim je ušao u prvu. I zato je Vukovaru puno lakše u ovoj situaciji nego Osijeku - kaže nam Mato Neretljak
VIDEO Rijeka pobijedila Varaždin, pao jedan od najljepših golova HNL-sezone
Vrlo lako i uvjerljivo su nogometaši Rijeke pred svojim navijačima pobijedili Varaždin 3-1 (1-0) u ogledu 22. kola HNL-a, čime su prekinuli pobjednički niz gostujućeg sastava
Navijači Dinama oduševljeni: Bravo, dečki! Ovako se titula vraća u Zagreb
Od prve minute plavi su nametnuli ritam, igrali agresivno i konkretno, a navijači su nakon posljednjeg sučevog zvižduka društvene mreže preplavili komentarima zadovoljstva i optimizma
Kovačević nakon velike pobjede Dinama: Dobri smo, samo jedna stvar još mora biti bolja
Dinamo je na Maksimiru deklasirao Istru 4:0 i pobjegao Hajduku na osam bodova prednosti. Trener Mario Kovačević bio je zadovoljan igrom, posebno obranom, no istaknuo je jedan segment igre koji se mora popraviti uoči europskih izazova
Pogledajte pogotke s Maksimira: Dinamo bez pardona protiv Istre na plavo Valentinovo
Plavi navijači svakako mogu biti zadovoljni predstavom Dinama, od početka do kraja igrali su u visokom ritmu i svakako su zaslužili ovako uvjerljivu pobjedu protiv suparnika koji je bio nemoćan u susretu s tako razigranim Kovačevićevim igračima
