Hajduk je bio daleko bolji, no to i ne znači baš puno jer je Osijek užasan

Razlika u kvaliteti između Osijeka i Hajduka u dvoboju 22. kola HNL-a je bila izrazito očita. Hajduk je upisao 2:0 pobjedu na Opus Areni te se njome zadržao na minus pet bodova zaostatka za vodećim Dinamom, dok je Osijek ostao na dnu ligaške ljestvice s dva boda zaostatka za pretposljednjim Vukovarom.



Bila je ovo utakmica na čiji dojam ne utječu pretjerano taktičke postavke ili geometrijske pojedinosti na terenu. Na dojam o ovoj utakmici isključivo utječe činjenica da nogometaši Hajduka jednostavno igraju bolje; dodaju se preciznije, kreću se smislenije te donose bolje odluke. Istini za volju, to protiv Osijeka nije ni pretjerano težak zadatak jer razina na kojoj igra momčad Željka Sopića je zabrinjavajuća i bez ikakve zadrške zaslužuje posljednje mjesto na prvenstvenoj ljestvici, čak se može reći da su u ovom trenutku i brojne drugoligaške momčadi bolje. Igrači Osijeka promašuju dodavanja ponekad i za po dva metra, dodaju loptu kad ju trebaju ponijeti i obrnuto te vrlo često kasne u zatvaranju suparničkih igrača kada su van posjeda.