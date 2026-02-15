Naši Portali
ŽESTOK ISTUP

Joško Jeličić: Udrugo Naš Hajduk, poštedite nas svoje ideologije i demokracije i idite ća

Osijek: Susret NK Osijek i HNK Hajduk u 22. kolu Prve HNL
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL
VL
Autor
Vecernji.hr
15.02.2026.
u 22:01

– Vučević je još jedan u nizu bivših igrača Hajduka koji poznaju svoj posao, ali su u klub vraćeni više emocijom nego racionalnom procjenom. U osam mjeseci je potrošen. Ivan Bilić smijenio je već četvrtog sportskog direktora, što je brojka kakvu, primjerice, Damir Mišković u Rijeci ima u 14 godina.

Nogometni analitičar Joško Jeličić žestoko se osvrnuo na Hajduk i udrugu Naš Hajduk nakon što su Splićani na Opus Areni svladali Osijek s 2:0.

– Garcia je pametan čovjek, a i sama otpremnina dovoljno govori o tome. A ona konferencija za medije na kojoj Vučević odlazi, ali zapravo ostaje, nije dobio otkaz niti je dao ostavku, nitko nije ni kriv ni nevin, o Livaji se ne govori, o neispunjenim obećanjima također… Ako to nije scenarij za Alana Forda, onda ne znam što jest – rekao je Jeličić u programu MAXSporta te dodao:

– Vučević je još jedan u nizu bivših igrača Hajduka koji poznaju svoj posao, ali su u klub vraćeni više emocijom nego racionalnom procjenom. U osam mjeseci je potrošen. Ivan Bilić smijenio je već četvrtog sportskog direktora, što je brojka kakvu, primjerice, Damir Mišković u Rijeci ima u 14 godina.

Potom je iznio stav o onome što vidi kao temeljni problem kluba:

Biliću nedostaje osobnosti i karizme. Poznajem predstavnike stanara koji ostavljaju snažniji dojam. Kontinuitet u klubu posljednjih 15 godina zapravo predstavljaju većinski vlasnik, Grad Split, i udruga Naš Hajduk. Parafrazirat ću Stanka Poklepovića – možda bi bilo dobro da nas poštede svoje ideologije i demokracije i idite ća. U 15 godina promijenjeni su i potrošeni brojni ljudi – od Vučevića, Kalinića, Tudora do Leke. To je problem upravljanja. Nema jasne strategije ni odgovornosti. Žao mi je što je Vučević pristao ostati u takvom okruženju. A pitanje je koga će Hajduk sada dovesti – nekog anonimnog stranca s dobrim ugovorom, domaćeg uhljeba ili neki socijalni slučaj. Potpisuju se visoke otpremnine, a odgovornost izostaje – i to traje godinama.

Vođenje kluba, kaže, posebno ga frustrira:

– Nitko, pa ni Vučević, ne može imati odriješene ruke bez jasne strategije. No tko tu strategiju donosi i tko iza nje stoji? U ozbiljnim klubovima postoje ljudi koji preuzimaju odgovornost. Kalinić je jednom otvoreno rekao kako stvari funkcioniraju, ali to je brzo palo u zaborav. Hajduk je postao ideološka priča, a ne isključivo nogometna. Ipak, trener, igrači i rezultati trenutačno su najsvjetlija točka – pet bodova zaostatka za Dinamom, koji je u mnogočemu organizacijski ispred, nije beznačajno.

Na kraju se osvrnuo i na igru pojedinaca:

Livaja nije imao svoju najbolju večer, nije značajnije utjecao na igru, imao je tek nekoliko dodavanja bez ključnog učinka. No na njemu je golema odgovornost, najbolji je i najplaćeniji igrač. S druge strane, Pukštas je ponovno bio presudan faktor.
