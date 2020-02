Radili mu iza leđa!? Legendarni Hrvat duboko razočaran, nije vjerovao da mu se to dogodilo

Legendarni hrvatski nogometaš Zvonimir Boban imao je buran početak nakon što je došao u Milan pomoći svom prijatelju Paolu Maldiniju u slaganju nove momčadi talijanskog (posrnulog) velikana.

Loše je to izgledalo u početku, Marco Giampaolo morao je otići, a stigao je Stefano Pioli koji je kroz par mjeseci ipak posložio svoje igrače te posljednjih mjesec dana Milan igra odlično, a posebno nas veseli što se probudio Ante Rebić.

Ipak, ni dobra forma momčadi, ni sigurnija budućnost nisu osigurali mirnoću Bobanovoj poziciji.

Naime, posljednjih se dana sve glasnije pričalo kako je izvršni direktor talijanskog kluba Ivan Gazidis na Bobanovom i Maldinijevem mjestu poželio vidjeti Nijemca Ralfa Rangnicka koji je 'stvorio' današnji RB Leipzig.

Osim mjesta sportskog direktora, Gazidis je navodno Rangnicku ponudio i mjesto trenera prve momčadi, a to je dovelo do podjela u klupskim prostorijama.

- Do prije nekoliko dana mislio sam da su priče o dvjema dušama unutar kluba neistina, ali činjenica da pričamo o tome svakako nije dobra. Razočaravajuće je što se sve događa u trenucima dok momčad napreduje i kada se vidi naporan rad trenera Piolija. Napraviti to bez upozorenja je potez bez poštovanja i elegancije, a to nije Milanov način, barem ne ono čega se mi sjećamo - rekao je Boban za Gazzettu dello Sport te dodao.

- Ono što nam treba je jedinstvo i takav pristup. Vlasnici moraju biti jasni oko budžeta i ciljeva, a iako smo smanjili plaće mi i dalje ne znamo s koliko novca raspolažemo na ljeto - poručio je Boban.

