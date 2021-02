Puno više ljudi diljem svijeta gledalo je utakmicu Hrvatske od Super Bowla

Tampa Bay Buccaneersi pobjednici su 55. izdanja "Super Bowla", finala doigravanja američke profesionalne lige u američkom nogometu (NFL) nakon što su na Raymond James stadionu u Tampi pred 22.000 gledatelja pobijedili branitelje naslova Kansas City Chiefse sa 31:9.

Tampu je do drugog naslova prvaka u povijesti vodio neuništivi Tom Brady koji je u svom 10. "Super Bowlu" osvojio sedmi naslov prvaka. Brady je u ožujku prošle godine napustio New England Patriotse u kojima je proveo 20 sezona i u kojima je izborio svih svojih prvih devet ulazaka u "Super Bowl" te je odlučio karijeru nastaviti u Tampa Bay Buccaneersima, momčadi koja je jedini naslov osvojila 2003. pobjedom protiv Oakland Raidersa. I već u prvoj sezoni u novom klubu stigao je do trona.

Brady sada ima dva naslova više od ijednog NFL igrača u povijesti i jedan više od ijedne NFL momčadi u povijesti.

Utakmica se igrala na Raymond James stadionu u Tampi koji može primiti više od 65.000 gledatelja, no s obzirom na epidemiju koronavirusa na tribinama je bilo nešto više od 22.000 gledatelja, od čega 7.500 zdravstvenih djelatnika koji su cijepljeni protiv koronavirusa.

Osim po smanjenom broju gledatelja, ovogodišnji Super Bowl bio je poseban zbog još nekoliko stvari. Tampa Bay Buccaneers postali su prva momčad koja je finale igrala na svom stadionu, a njihov quarterback Tom Brady igrao je deseti, rekordni Super Bowl.

Prvi put u povijesti u sudačkoj ulozi se pojavila žena, bila je to 47-godišnja Sarah Thomas. Ona je 2015. postala prva žena koja je sudila u NFL-u, a 2019. je bila prva sutkinja u doigravanju. Sarah je u nedjelju bila u sudačkoj postavi pod vodstvom glavnog suca Carla Cheffersa.

A Statista je objavila zanimljive podatke o gledanosti Super Bowla. Procjenjuje se da je Super Bowl u SAD-u gledalo 100 milijuna ljudi plus 30 do 50 milijuna diljem svijeta.

Po tome nije blizu najvećim sportskim događajima poput finala Svjetskog prvenstva u nogometu. Finale SP-a 2018. između Francuske i Hrvatske uživo je gledalo više od 517 milijuna gledatelja, a više od 1,1 milijarde ljudi diljem svijeta pogledalo je barem dio toga susreta.