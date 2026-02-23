Naši Portali
JASNE MJERE

Fifa priprema revolucionarno pravilo koje će zauvijek promijeniti nogomet iz temelja!

FILE PHOTO: New York/New Jersey's FIFA World Cup 2026 Kickoff in New York
BRENDAN MCDERMID/REUTERS
VL
Autor
Stjepan Meleš
23.02.2026.
u 20:31

Prema dostupnim informacijama, inicijativu predvode Fifa i Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijela odgovorna za donošenje i izmjenu nogometnih pravila

Svijet nogometa uskoro bi mogao svjedočiti jednoj od najvećih promjena pravila u posljednjih nekoliko godina. Novo rješenje, koje je u pripremi, ima za cilj stati na kraj sve većem broju pokušaja gubljenja vremena na terenu. Prema dostupnim informacijama, inicijativu predvode Fifa i Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijela odgovorna za donošenje i izmjenu nogometnih pravila.

Suština prijedloga je jednostavna, ali vrlo stroga. Svaki igrač kojem se pruži medicinska pomoć na terenu morao bi ostati izvan igre punih 60 sekundi nakon toga. To znači da se nogometaš, nakon što primi pomoć, neće moći odmah vratiti u igru, već će morati provesti cijelu minutu na aut-liniji, bez obzira na važnost trenutka u utakmici.

Cilj ove mjere je jasan - spriječiti simuliranja i namjerno zadržavanje igre kako bi se sačuvala prednost ili usporio ritam protivnika. Odugovlačenje vremena godinama je jedna od najvećih zamjerki navijača, trenera i analitičara, posebno u završnicama napetih susreta.

Prijedlog će se službeno raspravljati ove subote na godišnjoj glavnoj skupštini IFAB-a, gdje će se o njemu glasati. Ako dobije potrebnu podršku, novo pravilo moglo bi stupiti na snagu već sljedeće sezone na natjecanjima diljem svijeta.

Objavljeno gdje Luka Modrić nastavlja čudesnu karijeru! Ovo će oduševiti sve navijače Hrvatske
Ključne riječi
IFAB nogomet FIFA

Komentara 2

Pogledaj Sve
HI
Hrvat iz Prigorja
20:48 23.02.2026.

Ako igrača uhvati grč ili ostane bez zraka u duelu,ili te netko nehotice povrijedio,(u skoku) ali ne da nemožeš više igrati, onda je njegova momčad zakinuta.

DI
DijeKusrač
21:18 23.02.2026.

Štopajte vrime dok je lopta u igri. Kao u futsalu i rišili ste problem. Ne mkgu virovat koji glupani side u FIFI.

