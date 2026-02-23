Fifa priprema revolucionarno pravilo koje će zauvijek promijeniti nogomet iz temelja!

Svijet nogometa uskoro bi mogao svjedočiti jednoj od najvećih promjena pravila u posljednjih nekoliko godina. Novo rješenje, koje je u pripremi, ima za cilj stati na kraj sve većem broju pokušaja gubljenja vremena na terenu. Prema dostupnim informacijama, inicijativu predvode Fifa i Međunarodni odbor nogometnih saveza (IFAB), tijela odgovorna za donošenje i izmjenu nogometnih pravila.

Suština prijedloga je jednostavna, ali vrlo stroga. Svaki igrač kojem se pruži medicinska pomoć na terenu morao bi ostati izvan igre punih 60 sekundi nakon toga. To znači da se nogometaš, nakon što primi pomoć, neće moći odmah vratiti u igru, već će morati provesti cijelu minutu na aut-liniji, bez obzira na važnost trenutka u utakmici.

Cilj ove mjere je jasan - spriječiti simuliranja i namjerno zadržavanje igre kako bi se sačuvala prednost ili usporio ritam protivnika. Odugovlačenje vremena godinama je jedna od najvećih zamjerki navijača, trenera i analitičara, posebno u završnicama napetih susreta.

Prijedlog će se službeno raspravljati ove subote na godišnjoj glavnoj skupštini IFAB-a, gdje će se o njemu glasati. Ako dobije potrebnu podršku, novo pravilo moglo bi stupiti na snagu već sljedeće sezone na natjecanjima diljem svijeta.