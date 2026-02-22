Javio nam se Goluža i otkrio zašto mu je pozlilo: 'Odmah sam tražio da me voze u bolnicu'

Slavko Goluža javio se iz svog zagrebačkog stana nakon zdravstvenih problema koje je doživio u poluvremenu utakmice između njegova Bjelovara i druge momčadi Nexea. Srećom, intervencija je bila brza, a danas se osjeća dobro.

– Sve je bilo u redu u pripremi utakmice. Nije to bila utakmica koja bi zahtijevala dodatni stres. Uostalom, i konačna pobjeda od 17 razlike sve govori. No već pri kraju prvog poluvremena osjetio sam da nešto nije dobro. Osjećao sam bol u prsima i odmah sam na poluvremenu rekao da me voze u bolnicu. Sav sam problijedio u licu – ispričao je Goluža.

U bjelovarskoj bolnici obavljene su sve potrebne pretrage, gdje je proveo i noć. Utvrđeno je začepljenje srčane žile, nakon čega je prebačen u Zagreb.

– U Zagrebu su mi jučer ujutro ugradili stent. Osjećam se dobro i to je najvažnije – poručio je Goluža.

Brza reakcija i pravodobna medicinska pomoć pokazali su se ključnima, a iskusni trener sada se oporavlja kod kuće.