P&G sponzorirao projekt „Odaberi sport“ koji uči djecu zdravim navikama i potiče ih da treniraju olimpijske sportove

Procter & Gamble (P&G) i Hrvatski olimpijski odbor (HOO) udružili su snage kako bi potaknuli djecu od 6 do 12 godina na aktivan i zdrav način života kroz projekt „Odaberi sport” koji se provodi uz potporu Međunarodnog olimpijskog odbora u okviru programa „Promocija olimpijskih vrijednosti – Sport za sve”.

Kompanija Procter&Gamble je s 20.000 eura podržala projekt namijenjen učenicima nižih razreda osnovnih škola s ciljem promicanja tjelesne aktivnosti i zdravih životnih navika. Kroz edukativne radionice, izvannastavne programe i sportske manifestacije, djeca upoznaju osnovne karakteristike i načela 26 olimpijskih sportova, razvijaju disciplinu, timski duh i samopouzdanje.

Osim prednosti kroz poticanje zdravih životnih navika, sudionici projekta koji se provodi u školama i zajednicama diljem Hrvatske ocijenili su projekt zanimljivim i zabavnim, a više od polovice sudionika odlučilo je nastaviti trenirati barem jedan od olimpijskih sportova.

Zlatko Mateša, Roberta Čirjak, Matija Legović, Ema Sobol i Danko Badanjak Foto: Promo

Suradnja P&G-a i HOO-a temelji se na zajedničkoj misiji promidžbe tjelesne aktivnosti kroz dimenziju sporta u svrhu zdravlja, ali i olimpijskih vrijednosti među najmlađima.

„U P&G-u vjerujemo da male odluke stvaraju velike promjene. Kroz projekt ‘Odaberi sport’ želimo inspirirati djecu da odaberu aktivan i zdrav način života. Sport ih uči disciplini, timskom radu i upornosti – vrijednostima koje su temelj uspjeha u životu”, izjavio je Danko Badanjak, glavni direktor Procter&Gamblea za Hrvatsku.

„Sport nije samo natjecanje, već i način izgradnje zdravog društva. Kroz ovakve projekte pokazujemo da od osvajanja medalja važnije jest bavljenje sportom i stvaranje zajednice koja živi olimpijske vrijednosti”, izjavio je Zlatko Mateša, predsjednik Hrvatskog olimpijskog odbora.

Projekt uključuje i serijal edukativnih knjiga „Mali sportaši”, namijenjenih djeci od 6 do 12 godina, koje na ilustriran i pristupačan način približavaju olimpizam i važnost tjelesne aktivnosti.