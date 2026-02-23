Naši Portali
Najnovije vijesti
Predsjednik IPC-a: Pozivam sve da sudjeluju na svečanosti otvaranja ZPOI

Ceremonies - Closing Ceremony
Hina
23.02.2026.
u 14:58

Glavna skupština IPC-a nedavno je većinom glasova donijela odluku kako ruski i bjeloruski sportaši smiju nastupiti na ZPOI pod svojim zastavama nakon čega je Ukrajina najavila kako će bojkotirati svečanost otvaranja, njoj se u znak solidarnosti pridružila i Češka, a još neke zemlje razmišljaju o tome da im se pridruže.

Predsjednik Međunarodnog paraolimijskog odbora (IPC) Andrew Parsons kazao je u ponedjeljak u Milanu kako će ruskim i bjeloruskim sportašima biti dopušten nastup na skorašim Zimskim paraolimpijskim igrama u Milanu i Cortini pod njihovim zastavama usprkos prijetnjama bojkotom drugih zemalja zbog takve odluke.

Glavna skupština IPC-a nedavno je većinom glasova donijela odluku kako ruski i bjeloruski sportaši smiju nastupiti na ZPOI pod svojim zastavama nakon čega je Ukrajina najavila kako će bojkotirati svečanost otvaranja, njoj se u znak solidarnosti pridružila i Češka, a još neke zemlje razmišljaju o tome da im se pridruže.

"Odluku o sudjelovanju Rusa i Bjelorusa ne mogu ja osobno okrenuti, a ne može niti Izvršni odbor. Što se bojkota otvaranja tiče, pozivan sve da sudjeluju kako bismo poslali poruku inkluzivnosti. Ako netko neće, moramo to poštivati", rekao je Parsons.

