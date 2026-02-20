Naši Portali
Informacije
Specijali
Najnovije vijesti
Objavljeno vijesti danas: 204
Vidi najnovije
Pošalji priču
Imaš priču, fotografiju ili video?
Pošalji vijest
© 2026. Sva prava pridržana Večernji list d.o.o.
Središnje teme
ZOI 2026.
#Barkod
#DINAMO
#GRENLAND
#VOJNI ROK
#DONALD TRUMP
#Vatreni
#RAT U UKRAJINI
Prijavi grešku
Komentari
Poslušaj
In memoriam

Preminuo veliki sportaš: Sedam puta osvajao je pehar grada Zagreba

Privatna arhiva
VL
Autor
Damr Mrvec
20.02.2026.
u 18:00

U 74. godini napustio nas je jedan od najvećih jahača, šampiona i trenera na prostoru Balkana i bivše Jugoslavije – Milan Milutinović Minga, koji je još za života postao legenda

U 74. godini napustio nas je jedan od najvećih jahača, šampiona i trenera na prostoru Balkana i bivše Jugoslavije – Milan Milutinović Minga, koji je još za života postao legenda.

Minga je bio član beogradskog konjičkog kluba Milicioner u vrijeme ostvarivanja svojih najvećih sportskih uspjeha. Bio je seniorski pobjednik Balkanskog šampionata, sedam puta osvojio je Pehar grada Zagreba i lipanjski međunarodni turnir, a čak osam puta bio je seniorski prvak Jugoslavije.

Velik trag ostavio je i u trenerskoj karijeri. Dugi niz godina radio je u Grčkoj, gdje je izgradio brojne prvake. Među ostalima, trenirao je Irenu Ilić, Katarinu Ilić, Ivana Dujmovića i Ninu Vukoje, koji su pod njegovim vodstvom ostvarivali vrhunske rezultate i izrasli u istaknute jahače.

Imao je izvrsne odnose sa svim konjičkim savezima u novoformiranim državama, kao i posebno dobar odnos s Hrvatskim konjičkim savezom, koji ga je s velikim uvažavanjem primao kao rado viđenog gosta na sportskim natjecanjima.

Ostaje velika bol i tuga za sjajnim čovjekom, vrhunskim jahačem i trenerom – našim dragim Mingom.

Ključne riječi
Prvenstvo Balkana pehar grada Zagreba Lipanjski turnir Konjički sport

Komentara 1

Pogledaj Sve
GU
gunslinger
19:05 20.02.2026.

Opet neki opskurni ex-YU likovi. Bas se trudite sa tim bratstvom i jedinstvom. Uzalud vam trud.

Važna obavijest
Sukladno članku 94. Zakona o elektroničkim medijima, komentiranje članaka na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr dopušteno je samo registriranim korisnicima. Svaki korisnik koji želi komentirati članke obvezan je prethodno se upoznati s Pravilima komentiranja na web portalu i mobilnim aplikacijama Vecernji.hr te sa zabranama propisanim stavkom 2. članka 94. Zakona.

Za komentiranje je potrebna prijava/registracija. Ako nemate korisnički račun, izaberite jedan od dva ponuđena načina i registrirajte se u par brzih koraka.

Prijavite se
Registrirajte se

Ne propustite

Želite prijaviti greške?

Pošalji

Premium korisnici čitaju

Vidi sve

Još iz kategorije

Učitaj još

Kupnja

Pretplata

Čini se da već imate pristup!