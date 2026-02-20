Preminuo veliki sportaš: Sedam puta osvajao je pehar grada Zagreba

U 74. godini napustio nas je jedan od najvećih jahača, šampiona i trenera na prostoru Balkana i bivše Jugoslavije – Milan Milutinović Minga, koji je još za života postao legenda.

Minga je bio član beogradskog konjičkog kluba Milicioner u vrijeme ostvarivanja svojih najvećih sportskih uspjeha. Bio je seniorski pobjednik Balkanskog šampionata, sedam puta osvojio je Pehar grada Zagreba i lipanjski međunarodni turnir, a čak osam puta bio je seniorski prvak Jugoslavije.

Velik trag ostavio je i u trenerskoj karijeri. Dugi niz godina radio je u Grčkoj, gdje je izgradio brojne prvake. Među ostalima, trenirao je Irenu Ilić, Katarinu Ilić, Ivana Dujmovića i Ninu Vukoje, koji su pod njegovim vodstvom ostvarivali vrhunske rezultate i izrasli u istaknute jahače.

Imao je izvrsne odnose sa svim konjičkim savezima u novoformiranim državama, kao i posebno dobar odnos s Hrvatskim konjičkim savezom, koji ga je s velikim uvažavanjem primao kao rado viđenog gosta na sportskim natjecanjima.

Ostaje velika bol i tuga za sjajnim čovjekom, vrhunskim jahačem i trenerom – našim dragim Mingom.