VIDEO Evo koje je pravo ime Željka Bebeka, mnogi ga nisu znali

Željko Bebek, legendarni prvi pjevač grupe Bijelo dugme i glazbenik s iznimno uspješnom samostalnom karijerom, desetljećima je pod svjetlima reflektora. Njegov prepoznatljivi vokal obilježio je generacije, a pjesme poput "Selma" ili "Ima neka tajna veza" postale su besmrtne. Ipak, unatoč golemoj popularnosti, malo tko zna da ime po kojem ga svi poznaju zapravo nije ono koje mu stoji u službenim dokumentima. Glazbenik je u nekoliko navrata otkrio kako se zapravo zove Želimir.

- Ja sam ustvari Želimir, ali me nitko ne zove tako. To stoji u dokumentima i kad pročitaju ljudi to u dokumentima, onda kažu: 'Ja mislio ti Željko - kazao je glazbenik u podcastu Večernjeg lista. Otkrio je i simpatičnu anegdotu koja pokazuje kako se i sam šali na račun svog pravog imena. Prilikom suradnje s producentom Branimirom Mihaljevićem i sinom Zvonimirom, s kojim je snimio i duet, znali su se na društvenim mrežama predstaviti na poseban način. - Kad bismo htjeli na Instagramu objaviti da smo radili zajedno, onda napišemo Branimir, Želimir i Zvonimir. Miroljupci, mirotvorci - ispričao je Bebek 2021. godine.

Druga velika zabluda vezana je uz njegovo mjesto rođenja. Godinama se, ponajviše zbog netočnog podatka koji se dugo nalazio na Wikipediji, vjerovalo da je rođen u Bugojnu. Bebek je tu informaciju morao više puta demantirati, objašnjavajući kako je došlo do zabune. Iako je u Bugojnu često boravio kao dječak jer je tamo imao širu obitelj, to nije grad u kojem je došao na svijet.

- Nevjerojatno je da se o tome toliko raspravljalo. To je vjerojatno zato što je na Wikipediji netko nekada davno napisao da sam rođen u Bugojnu. Istina je da sam imao širu obitelj u Bugojnu i često sam kao dijete provodio tamo vrijeme... Zapravo je moje podrijetlo iz Hercegovine, iz Veljaka, a rođen sam u našem lijepom Sarajevu - otkrio je pjevač.

Prava istina je, dakle, da je Želimir Bebek rođen 16. prosinca 1945. godine u Sarajevu, dok njegovi korijeni sežu iz Hercegovine, točnije iz mjesta Veljaci pokraj Ljubuškog. Ove detalje, kao i mnoge druge iz svog bogatog života i karijere, detaljno je opisao i u svojoj autobiografiji "U inat svima", objavljenoj 2022. godine.